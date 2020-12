Netflix domina lista de séries canceladas em 2020; confira quem passou de ano · .

Em um ano marcado pela pandemia de Covid-19, a indústria do entretenimento foi uma das mais afetadas. Grandes filmes tiveram seus lançamentos adiados, enquanto o calendário de séries foi desfigurado. Sem dinheiro para aumentar o leque de produções, muitas redes e serviços de streaming decidiram segurar os investimentos para 2021. Isso levou ao cancelamento de muitas atrações, com a Netflix no topo da lista –ela promoveu 18 cortes.

Por conta dos problemas com o novo coronavírus, as principais redes de TV aberta optaram por renovar um número maior de séries para a próxima temporada. A nanica The CW, por exemplo, anunciou de uma só vez a renovação de 13 séries –um recorde em sua história.

A crise de saúde, no entanto, não foi a única razão para a queda de investimentos em novas séries para 2021. O crescimento das plataformas de streamings, incluindo a chegada do Disney+ no mercado, fez com que gigantes como CBS, NBC e ABC fossem mais seletivas na hora de encomendar uma produção inédita.

O orçamento apertado mudou a mentalidade das redes. Com menos investimento, a preferência foi dada a séries já em exibição e com audiências consolidadas. Em comparação com 2019, este ano teve uma queda de 18% em encomendas para novos pilotos. Quando o balanço para 2021 for oficializado, o público terá uma noção exata do buraco causado.

Nem só de cancelamentos o ano que vem será formado. A situação atípica de 2020 garantiu sequência para muitas atrações. Além de líderes de audiência como NCIS, FBI e Blue Bloods, as séries de herói também estarão de volta –e com novos reforços. Até Lucifer, que tinha a despedida confirmada para o quinto ano, ganhou vida nova e encerrará sua trama na sexta temporada.

Há também os casos de sucessos que tiveram mais de uma temporada anunciada. This Is Us está exibindo o seu quinto ano, mas já teve o sexto (e último) confirmado pela NBC. O ex-fenômeno The Walking Dead chegará ao fim na 11ª temporada, mas ganhou duas novas séries derivadas. A comédia It’s Always Sunny in Philadelphia, do canal pago FX, bateu recordes e foi renovada até sua 18ª temporada.

Confira abaixo a lista completa das séries renovadas e canceladas para 2021.

DIVULGAÇÃO/THE CW

Arrow se despediu no início de 2020

Séries renovadas

9-1-1 (para a quarta temporada; no Fox Life)

9-1-1: Lone Star (para a segunda temporada; no Fox Life)

A Maldição (para a terceira temporada; na Netflix)

A Million Little Things (para a terceira temporada)

A Rainha do Sul (para a quinta temporada; no TNT Séries)

Absentia (para a terceira temporada; no AXN)

After Live (para a terceira temporada; na Netflix)

Alex Rider (para a segunda temporada; no Prime Video)

All American (para a terceira temporada)

All Rise (para a segunda temporada)

American Crime Story (para a terceira temporada; no FX)

American Gods (para a terceira temporada; no Prime Video)

American Horror Story (para a 13ª temporada; no Prime Video)

American Housewife (para a quinta temporada; no Sony Channel)

Animal Kingdom (para a quinta temporada; no AMC Brasil)

Another Life (para a segunda temporada; na Netflix)

A.P. Bio (para a terceira temporada; no Prime Video)

Archer (para a 12ª temporada)

Atlanta (para a quarta temporada; no Fox Premium)

Atypical (para a quarta e última temporada; na Netflix)

Avenue 5 (para a segunda temporada; na HBO)

Back to Life (para a segunda temporada)

Barry (para a terceira temporada; na HBO)

Better Things (quinta temporada; no Fox Premium)

Better Call Saul (para a sexta e última temporada; na Netflix)

Betty (para a segunda temporada; na HBO)

Big Mouth (para a sexta temporada; na Netflix)

Billions (para a sexta temporada; na Netflix)

#blackAF (para a segunda temporada; na Netflix)

Blackish (para a sétima temporada; no Sony Channel)

Black Lightning (para a quarta e última temporada; na Netflix)

Black Monday (para a terceira temporada)

The Blacklist (para a oitava temporada; no AXN)

Bless the Hearts (para a segunda temporada)

Blue Bloods (para a 11ª temporada)

Bob (Hearts) Abishola (para a segunda temporada)

Brooklyn Nine-Nine (para a oitava temporada; na Netflix)

Bull (para a quinta temporada; no A&E)

Burden of Truth (para a terceira temporada)

Carmen Sandiego (para a segunda temporada; na Netflix)

Carnival Row (para a segunda temporada; no Prime Video)

Charmed (para a terceira temporada; no Globoplay)

The Chi (para a quarta temporada)

Chicago Fire (para a 11ª temporada; no Universal TV)

Chicago Med (para a oitava temporada; no Universal TV)

Chicago P.D. (para a 10ª temporada; no Universal TV)

Cobra Kai (para a quarta temporada; na Netflix)

Divulgação/THE BOYS

Fenômeno do Prime Video, The Boys foi renovada

Crossing Sword (para a segunda temporada)

Curb Your Enthusiasm (para a 11ª temporada; na HBO)

Dave (para a segunda temporada)

Dead to Me (para a terceira e última temporada; na Netflix)

Diário de uma Futura Presidente (para a segunda temporada; no Disney+)

Dickinson (para a terceira temporada; no Apple TV+)

Doctor Who (para a 13ª temporada; no Globoplay)

Doom Patrol (para a terceira temporada; na HBO)

Dynasty (para a quarta temporada; na Netflix)

Elite (renovada para a quarta e quinta temporadas; na Netflix)

Emily in Paris (para a segunda temporada; na Netflix)

Euphoria (para a segunda temporada; na HBO)

Evil (para a segunda temporada; no Universal TV e no Globoplay)

Everything’s Gonna Be Ok (para a segunda temporada)

FBI (para a terceira temporada; no Globoplay)

FBI: Most Wanted (para a segunda temporada; no Globoplay)

Fear the Walking Dead (para a sétima temporada; no AMC Brasil)

Flack (para a segunda temporada; no Prime Video)

The Flash (para a sétima temporada; na Warner)

For All Mankind (para a terceira temporada; no Apple TV+)

For Life (para a segunda temporada; no Paramount+)

Gangs of London (para a segunda temporada; no Starzplay)

Gentleman Jack (para a segunda temporada; na HBO)

Godfather of Harlem (para a segunda temporada)

Good Girls (para a quarta temporada; na Netflix)

Grace and Frankie (para a sétima e última temporada; na Netflix)

Grownish (para a quarta temporada)

The Handmaid’s Tale (para a quinta temporada; no Paramount Channel)

Hanna (para a terceira temporada; no Prime Video)

Hightown (para a segunda temporada; no Starzplay)

Home Before Dark (para a segunda temporada; no Apple TV+)

Hunters (para a segunda temporada; no Prime Video)

In The Dark (para a terceira temporada)

Industry (para a segunda temporada; na HBO)

Insecure (para a quinta temporada; na HBO)

It’s Always Sunny in Philadelphia (para a 18ª temporada)

Jack Ryan (para a terceira temporada; no Prime Video)

Killing Eve (para a quarta temporada; no Globoplay)

Law and Order: SVU (para a 24ª temporada; no Universal TV)

Legacies (para a terceira temporada; na Warner)

Legends of Tomorrow (para a sexta temporada; na Warner)

Little America (para a segunda temporada; no Apple TV+)

Locke & Key (para a segunda temporada; na Netflix)

Love, Death & Robots (para a segunda temporada; na Netflix)

Love, Victor (para a segunda temporada)

MacGyver (para a quinta temporada; no Universal TV)

Magnum P.I. (para a terceira temporada; no Universal TV)

Manifest (para a terceira temporada; no Globoplay)

Marcella (para a terceira temporada; na Netflix)

Mayans M.C. (para a terceira temporada; no Fox Premium)

Miracle Workers (para a terceira temporada; na TNT)

Mixedish (para a segunda temporada)

Modern Love (para a segunda temporada; no Prime Video)

Mom (para a oitava temporada; na Warner)

Mr. Mercedes (para a terceira temporada; no Starzplay)

Narcos: Mexico (para a terceira temporada; na Netflix)

New Amsterdam (para a quinta temporada; no Globoplay)

NCIS (para a 18ª temporada; no AXN)

NCIS: Los Angeles (para a 12ª temporada; no A&E)

NCIS: New Orleans (para a sétima temporada; no A&E)

O Método Kominsky (para a terceira e última temporada; na Netflix)

On My Block (para a terceira temporada; na Netflix)

Outlander (para a quinta e sexta temporada; na Netflix)

Ozark (para a quarta e última temporada; na Netflix)

Perdidos no Espaço (para a terceira e última temporada; na Netflix)

Divulgação/HBO

Perry Mason tem retorno confirmado

Perry Mason (para a segunda temporada; na HBO)

Pose (para a terceira temporada; no Fox Premium)

Power Book II: Ghost (para a segunda temporada; no Starzplay)

Prodigal Son (para a segunda temporada; no Globoplay)

Queer Eye (para a sexta temporada; na Netflix)

Ramy (para a terceira temporada)

Riverdale (para a quinta temporada; na Warner)

The Rookie (para a terceira temporada; no Universal TV)

Roswell, New Mexico (para a terceira temporada; na Warner)

Seal Team (para a quarta temporada; no AXN)

See (para a segunda temporada; no Apple TV+)

Search Party (para a quarta temporada; no TBS)

Servant (para a segunda temporada; no Apple TV+)

Sex Education (para a terceira temporada; na Netflix)

Snowpiecer (para a segunda temporada; na Netflix)

Soulmates (para a segunda temporada)

Space Force (para a segunda temporada; na Netflix)

Star Trek: Discovery (para a quarta temporada; na Netflix)

Star Trek: Picard (para a segunda temporada; no Prime Video)

Stargirl (para a segunda temporada)

Station 19 (para a quarta temporada; no Sony Channel)

Stranger Things (para a quarta temporada; na Netflix)

Succession (para a terceira temporada; na HBO)

Supergirl (para a sexta e última temporada; na Warner)

S.W.A.T (para a quarta temporada; no Globoplay)

Taboo (para a segunda temporada; na Pluto TV)

Ted Lasso (para a terceira temporada; no Apple TV+)

The Boys (para a terceira temporada; no Prime Video)

The Conners (para a terceira temporada)

The Crown (para a quinta e sexta temporada; na Netflix)

The Expanse (para a sexta e última temporada; no Prime Video)

The Goldbergs (para a oitava temporada; no Prime Video)

The Good Fight (para a quinta temporada; no Prime Video)

The Great (para a segunda temporada; no Starzplay)

The Last O.G. (para a quarta temporada; no TBS)

The Mandalorian (para a terceira temporada; no Disney+)

The Marvelous Mrs. Maisel (para a quarta temporada; no Prime Video)

The Morning Show (para a segunda temporada; no Apple TV+)

The Neighborhood (para a terceira temporada)

The Outpost (para a quarta temporada)

The Resident (para a quarta temporada; no Fox Premium)

The Righteous Gemstones (para a segunda temporada; na HBO)

The Sinner (para a quarta temporada; na Netflix)

The Terror (para a terceira temporada; no Prime Video)

The Umbrella Academy (para a terceira temporada; na Netflix)

The Unicorn (para a segunda temporada)

The Vow (para a segunda temporada; na HBO)

The Walking Dead (para a 11ª e última temporada; na Fox)

The Walking Dead: World Beyond (segunda e última temporada; no AMC Brasil)

This Is Us (para a sexta temporada; no Fox Premium)

Titãs (para a terceira temporada; na Netflix)

Truth Be Told (para a segunda temporada; na Apple TV+)

Undone (para a segunda temporada; no Prime Video)

Upload (para a segunda temporada; no Prime Video)

Westworld (para a quarta temporada; na HBO)

What We Do in the Shadows (para a terceira temporada; no Fox Premium)

Yellowstone (para a quarta temporada; no Paramount Channel)

You (para a terceira temporada; na Netflix)

Young Sheldon (para a quarta temporada; na Warner)

Zoey e a sua Fantástica Playlist (para a segunda temporada; no Globoplay)

DIVULGAÇÃO/NETFLIX

Spinning Out foi uma das vítimas de 2020

Séries canceladas

Altered Carbon (Netflix)

Arrow (Warner)

Away (Netflix)

Brave New World

Blindspot (Warner)

BoJack Horseman (Netflix)

Bosch (Prime Video)

Castle Rock (Starzplay)

Claws (TNT Séries)

Como se Tornar uma Divindade na Flórida (Globoplay)

Dark (Netflix)

Dear White People (Netflix)

Feel Good (Netflix)

Filthy Rich (Fox)

God Friended Me (Warner)

Glow (Netflix)

Goliath (Prime Video)

Helstrom (Hulu)

High Fidelity (Starzplay)

Hoops (Netflix)

I Am Not Okay With This (Netflix)

Indebted

Insatiable (Netflix)

Katy Keene (HBO)

Kidding (Globoplay)

L.A.’s Finest (Prime Video)

Last Man Standing (Fox)

DIVULGAÇÃO/THE CW

Supernatural disse adeus após 15 anos

Man With a Plan (Warner)

Next (Fox)

NOS4A2 (AMC Brasil)

O Mundo Sombrio de Sabrina (Netflix)

One Day at a Time

Penny Dreadful: City of Angels (Starzplay)

Perfect Harmony

Queen Sono (Netflix)

Ray Donovan (HBO)

Room 104 (HBO)

Run (HBO)

Shameless (Showtime)

Single Parents (Disney+)

Siren (Sony Channel)

Spinning Out (Netflix)

Star Wars: The Clone Wars (Disney+)

Stumptown (Prime Video)

Sunnyside

Supernatural (Warner)

Superstore (Prime Video)

Teenage Bouty Hunters (Netflix)

Tell Me a Story (Prime Video)

The 100 (Warner)

The Dark Crystal (Netflix)

The Order (Netflix)

The Outsider (HBO)

The Purge (Prime Video)

The Rook (Starzplay)

The Society (Netflix)

Turn Up Charlie (Netflix)

Utopia (Prime Video)

V-Wars (Netflix)

Vida (Starzplay)