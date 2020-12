Netflix domina ranking das séries mais buscadas no Google em 2020 · .

O Google divulgou a lista dos termos mais pesquisados na plataforma em 2020 no Brasil. Na categoria de séries, nove das dez produções ranqueadas são da Netflix. The Witcher assumiu a primeira posição no ranking, e Manifest – O Mistério do Voo 828 foi responsável por “romper” a hegemonia da gigante do streaming.

A Netflix teve um aumento exponencial de assinaturas em âmbito global durante a pandemia do coronavírus. No último relatório trimestral de investimento, o CEO Reed Hastings divulgou que a plataforma já tem 195 milhões de assinantes em todo o mundo. Ele prevê já ter ultrapassado os 200 milhões em janeiro de 2021, data de divulgação do próximo relatório.

A única série que não é da Netflix que aparece na lista é Manifest – O Mistério do Voo 828. A produção, disponível no Brasil no Globoplay, já conta com duas temporadas e tem uma terceira confirmada. A trama narra a história dos passageiros do voo 828, que reaparecem cinco anos depois de terem sido dados como mortos.

Entre as séries listadas, surge apenas uma atração brasileira. Trata-se do drama de suspense Bom Dia, Verônica, protagonizado por Tainá Müller e baseado no livro homônimo de Raphael Montes e Ilana Casoy. A segunda temporada já está confirmada.

No topo da lista aparecem o drama de fantasia The Witcher, que não ganhou temporada nova este ano devido aos adiamentos em virtude da pandemia do coronavírus, e Cobra Kai, adquirida do YouTube Premium.

Embora a série com Henry Cavill não tenha data de retorno, a Netflix anunciou em julho deste ano que está desenvolvendo uma série derivada, The Witcher: Blood Origin. A história antecede os eventos da trama principal em 1.200 anos, e a produção contará com seis episódios.

Veja abaixo a lista das dez séries mais pesquisadas no Google em 2020 no Brasil:

1) The Witcher;

2) Cobra Kai;

3) Anne with an E;

4) Manifest;

5) Elite;

6) Emily em Paris;

7) Vis a Vis;

8) The Umbrella Academy;

9) Bom Dia, Verônica;

10) A Maldição da Mansão Bly.