Netflix inicia gravações de Temporada de Verão, série com Giovanna Lancellotti · .

A Netflix anunciou nesta terça-feira (15) o início das gravações de Temporada de Verão, nova série nacional da plataforma. A produção conta com Giovanna Lancellotti, o chileno Jorge López, Gabz e André Luiz Frambach no elenco. A trama gira em torno de um grupo que irá trabalhar no resort Maresia, em uma ilha paradisíaca.

A série tratará de temas como crescimento pessoal, abismo social e novas experiências. A personagem da ex-funcionária da Globo será a destemida Catarina. Ela se juntará aos jovens membros do staff, que farão descobertas sobre o mundo e sobre si mesmos. Desconhecidos, eles aprenderão a conviver em grupo e se transformarão em uma família.

Temporada de Verão é dirigida por Isabel Valiante e Caroline Fioratti. Também estão no elenco Giovanna Rispoli, Maicon Rodrigues, Cynthia Senek, Felipe Rocha, Léo Bittencourt e Mayana Neiva. As gravações são realizadas em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, e na capital paulista.

Esta não será a primeira produção da Netflix com Giovanna Lacelotti. A atriz estreou na plataforma de streaming na comédia romântica Ricos de Amor, em abril de 2020. Ela fez par romântico com Danilo Mesquita.

Eles interpretaram Paula e Teto, um casal com realidades completamente diferentes. O mocinho vem de família rica, é filho de fazendeiro e só quer saber de aproveitar a vida boa. Já a protagonista é pé no chão e tem o sonho de ser médica.