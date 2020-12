Netflix paralisa série de Bruna Marquezine e Manu Gavassi por caso de Covid-19 · .

A Netflix paralisou as gravações da série Maldivas, com Bruna Marquezine e Manu Gavassi, nesta semana por causa de um caso de Covid-19 na equipe. A assessoria de imprensa da plataforma, no entanto, não informa quem testou positivo. A produção tem um elenco recheado de estrelas que ficaram conhecidas na Globo.

Escrita por Natalia Klein, Maldivas tem nomes como Sheron Menezzes, Carol Castro, Klebber Toledo, Danilo Mesquita, Guilherme Winter, Samuel Melo, Romani, Vanessa Gerbelli, Angela Vieira, Alejandro Claveaux, Filipe Ribeiro e Fernanda Thurann.

Ao ., a comunicação da Netflix confirmou a pausa nos trabalhos da série, sem especificar a data em que tudo parou. Também não há informações se a pessoa que contraiu o vírus é do elenco, da produção, da técnica ou de outra área responsável pelo produto.

Segundo o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, as gravações teriam sido interrompidas na segunda-feira (7). Manu seria a estrela que testou positivo juntamente com outros profissionais da equipe.

À reportagem, a assessoria da ex-BBB não confirmou que sua cliente esteja com coronavírus. “Ela voltou para São Paulo por conta do recesso [de fim de ano]”, informaram. A atriz retorna ao Rio de Janeiro, onde grava a série, somente no início de 2021.

O enredo

Maldivas terá muito mistério e intrigas em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro, além de uma dose caprichada de deboche e humor ácido.

Tudo começará quando a goiana Liz (Bruna Marquezine) se mudar para o Rio de Janeiro com o objetivo de reencontrar sua mãe, que morre em um incêndio misterioso. Tentando buscar respostas para a tragédia, ela terá que se esconder do investigador Denilson (Romani) e se infiltrará em um universo cheio de personagens peculiares.

No vídeo de lançamento, o elenco fez piada com os vazamentos de informação sobre a série. No início das especulações, foi divulgado que a produção levaria o nome de Condo Ladies.

“Não tem vazamento que segure um elenco de peso desses! Vem aí minha nova série nacional: Maldivas! Tem nada de Condo Ladies não, gente. Isso aí é pura fofoca”, brincou a gigante do streaming na descrição do vídeo.

Veja vídeo de anúncio de Maldivas: