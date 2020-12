Neto aponta São Paulo como favorito para confronto contra o Corinthians: ‘Tem muita vantagem’

No último programa antes do clássico Majestoso no fim de semana, o apresentador Neto apontou favoritismo para o líder do Brasileirão. Segundo o ex-jogador, o São Paulo, por ter um melhor conjunto do meio para frente, possui “muita vantagem” contra o Corinthians.

– O São Paulo tem muita vantagem nesse confronto contra o Corinthians. O ataque é melhor, o meio campo é melhor e o jogo vai ser sem torcida – afirmou. durante o “Os Donos da Bola”.

No entanto, o apresentador corintiano também apontou um fator que pode complicar a vida da equipe de Fernando Diniz: a sólida defesa do time de Vagner Mancini.

– A defesa do Corinthians é melhor. Para mim, o Cássio é melhor que o Volpi, Fagner é melhor que o Juanfran, o Gil é melhor e também acho que o Fabio Santos joga mais que o Reinaldo. Todos eles tiveram passagens pela Seleção Brasileira – concluiu.