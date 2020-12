Neto cobra Tite em relação a Neymar: ‘Por que você não liga para o seu capitão?’

O apresentador Neto voltou a pedir para Neymar não dar festa de fim de ano em Mangaratiba e aglomerar em meio à pandemia do novo coronavírus. Após na última segunda pedir para que o jogador cancele o evento, ele pediu para que Neymar fique “off” e cobrou que Tite entre em contato com o jogador para tratar da situação.

– Tite, você não deu a faixa de capitão para ele? Por que você não liga para o seu capitão e fala: ‘Neymar, você não pode dar festa para 150 pessoas, porque você representa a camisa amarela’. Será que alguém não pode falar para esse menino Neymar, que tem 29 anos, e não é mais menino… Você não está on. Fica off. Fica com a sua família – disse Neto durante o programa “Os Donos da Bola” desta terça-feira.

– Vocês todos que vão na festa do Neymar, ou já estão lá, vocês são responsáveis igual a ele. Não faz isso. Todas as vezes que falamos de você, a gente esquece que você é fenômeno jogando bola. Por que você nunca será o número um? Por causa disso. Como jogador, você foi um bilhão de vezes melhor que eu. Como pessoa, você não chega aos meus pés – acrescentou.

Neymar ainda não se pronunciou sobre o assunto. A agência Fábrica, produtora responsável pelo evento, emitiu uma nota afirmando que realizará uma festa na Costa Verde para 150 pessoas, mas não citou o nome do jogador, que vem recebendo muitas críticas depois da notícia da grande festa.