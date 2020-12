Neto critica ‘soberba’, culpa Ceni por eliminação e diz que Flamengo tomou ‘vareio tático’ do Racing

O apresentador Neto colocou a eliminação do Flamengo para o Racing (ARG) na última terça-feira pelas oitavas de final da Libertadores na conta do técnico Rogério Ceni. Para o ex-jogador, o treinador errou nas escolhas para a partida e o Flamengo foi anulado taticamente pelo time argentino. Neto ainda citou uma “soberba” do Rubro-Negro devido a grande temporada de 2019.

– Ele (Ceni) foi o culpado. Como ele deixa o Vitinho jogar até o final? Ele tira os dois meias (Everton Ribeiro e Arrascaeta) e coloca o João Gomes? – questionou Neto durante o programa “Os Donos da Bola” desta manhã.

– A soberba, achar que é melhor que todo mundo, queria fazer o campeonato sozinho, queria ganhar mais dinheiro, começou antes, falaram que o Jorge Jesus não ia embora… Já saiu da Copa do Brasil, de uma maneira vergonhosa. Aí perde para o Racing. Tomou um vareio tático do Racing no primeiro e no segundo jogo – completou.

Com a eliminação, o Flamengo se dedicará apenas ao Campeonato Brasileiro nesta temporada. O Rubro-Negro, 3º colocado, terá o clássico contra o Botafogo, 19º colocado, no próximo sábado, às 17h, no Engenhão.