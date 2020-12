Neto dá aval e Band negocia com Cartolouco para esportes na emissora

O ex-jornalista do Grupo Globo e atualmente participante do reality show “A Fazenda 12”, da Record, está negociando com a TV Bandeirantes. Nesta segunda-feira, o Uol informou que o polêmico fazendeiro está perto de ser o novo nome da equipe de esportes da TV aberta. Lucas Strabko conta com o aval do apresentador e ex-jogador Neto.

Cartolouco está confinado com outros ex-fazendeiros que voltarão ao reality. Contudo, como seu contrato com a Record havia chegado ao fim, ele teria confirmado em conversas com seguidores no Instagram.

Cartolouco deixou a Globo após passar por polêmicas no canal. No entanto, classificando Lucas como “diferente”, o Craque Neto já disse publicamente que sonha em contar com Cartolouco para inovar os formatos dos programas. A Band segue inovando e busca retomar a fama de “casa do esporte” na TV aberta.