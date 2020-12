Neto diz que Palmeiras ficou no lucro com empate e critica Verón: ‘Está achando que é o Pelé?’

O apresentador Neto criticou a atuação do Palmeiras e acredita que o clube paulista ficou no lucro com o empate em 1 a 1 contra o Libertad (PAR) na última terça-feira, em Assunção, pelas quartas de final da Libertadores. Para ele, apenas Gustavo Gómez e Gabriel Menino jogaram bem e o Alviverde poderia ter sido goleado.

Neto ainda “puxou a orelha” do jovem atacante Gabriel Verón, cobrando uma maior entrega e seriedade da joia palmeirense.

>> Veja a tabela da Libertadores

– O Palmeiras, ontem, era para tomar uns cinco – disse Neto no programa “Os Donos da Bola” desta manhã.

– Isso tudo? – questionou Veloso.

– Uns quatro, vai. Três, vai… Não pode fazer um jogo tão medíocre. Ninguém jogou bem. Gabriel Veron, você está achando é Pelé? Você é um baita jogador. Esta achando que é Pelé? Já quer meter bola de três dedinhos. Tem que correr mais, filho. Do Palmeiras, quem jogou bem? Gustavo Gomez e Gabriel Menino – complementou.

Palmeiras e Libertad (PAR) se enfrentam novamente na próxima terça-feira, às 21h30, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O clube paulista tem a vantagem do empate sem gols.