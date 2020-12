Neto reconhece erro e critica Mano em caso de injúria contra Gerson: ‘Temos que respeitar o ser humano’

O apresentador Neto do ‘Os Donos da Bola’, da ‘Band’, repercutiu o caso de injúria racial contra Gerson, do Flamengo, em partida contra o Bahia no último domingo. O ex-jogador relembrou um erro do passado para criticar Mano Menezes, que foi demitido do Bahia logo após a partida.

Na ocasião, logo após a partida, Mano minimizou a reclamação de Gerson, que alegava ter sofrido uma injúria racial.

– A gente tem que ter o entendimento que isso não é normal. Não pode isso! Eu cuspi no José Aparecido [ex-árbitro]. Se fosse hoje eu não estaria trabalhando mais em local nenhum, e de uma maneira correta. Passei para meus filhos não fazerem isso. A gente tem que respeitar o ser humano, independentemente de grana, raça e credo – afirmou.

– O Mano diz que o Gerson é malandro, depois vem dar uma de gostoso no Twitter. Deprimente o que ele falou – afirmou.

A afirmação de Neto faz menção ao fato de que o ex-treinador do Bahia usou o Twitter para afirmar que repudia qualquer caso de racismo.

– Mano condena qualquer ato racismo e reitera que a violência contra quem comete não é caminho para solucionar a questão. E apoia qualquer avaliação e julgamento justo para que o futebol seja sempre referência positiva na nossa sociedade. Crescemos juntos – afirmou a assessoria do treinador nas redes sociais dele.