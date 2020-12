New Orleans Saints vence clássico contra Atlanta Falcons e garantem vaga na pós-temporada

O New Orleans Saints bateu o Atlanta Falcons, neste domingo (6), por 21 a 16, e garantiu vaga nos playoffs da NFL. A partida, válida pela semana 13 da temporada 2020, foi decidida nos minutos finais, com Matt Ryan e os Falcons na porta da endzone, mas a defesa de New Orleans prevalecendo para garantir o triunfo.

Com a vitória, os Saints somam 10 vitórias e duas derrotas na temporada regular, e garantiu vaga nos playoffs após os Bears perderem para o Detroit Lions, também nesta rodada. Os Falcons têm campanha com quatro vitórias e oito derrotas.

Alvin Kamara e Michael Thomas entraram com sangue no olho diante do rival da NFC South. O running back somou 97 jardas totais e um touchdown. O wide receiver teve jornada com nove recepções para 105 jardas. O quarterback Taysom Hill também jogou bem e conseguiu seus dois primeiros passes para touchdwons na NFL – conectando com Jared Cook e Ter’Quan Smith.

Matt Ryan e o Atlanta Falcons tiveram oportunidade de vencer a partida, mas falharam na hora decisiva. O quarterback guiou a franquia à beira da endzone, no minuto final, mas, em uma quarta descida para nove jardas, tentou acertar o wide receiver Julio Jones para o touchdown, porém o camisa 11 não conseguiu fazer a recepção que daria o triunfo ao time da Georgia.

Na semana 14, os Saints enfrentam o Philadelphia Eagles, no próximo domingo (13), às 18h25. Os Falcons pegam o Los Angeles Chargers, no mesmo dia e horário.