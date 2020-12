Neymar ainda não iniciou conversa por renovação com PSG, que já colocou preço para possível venda, dizem jornais franceses

Com contrato até 2022 com o Paris Saint-Germain, Neymar ainda não iniciou conversas por uma extensão de contrato com a equipe francesa, o que faz com que a imprensa europeia não perca tempo para começar a especular o futuro do atleta.

Segundo informações do diário L’Equipe, da França, Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, impôs o preço mínimo de 100 milhões de euros para ouvir propostas por Neymar.

A expectativa do Paris Saint-Germain é que Neymar permaneça no clube pelo menos até a realização da Copa do Mundo de 2022, que acontece no Catar.

Porém, ainda de acordo com a imprensa francesa, o atual vice-campeão da Uefa Champions League trabalha nos bastidores por uma extensão contratual do atleta.

Mas, de acordo com o Le Parisien, Neymar tem feito algumas exigências nos bastidores para permanecer na França.

Segundo a publicação, o próximo treinador da equipe terá que ser de seu agrado, uma vez que Thomas Tüchel não deve permanecer no cargo para a próxima temporada.

Além disso, o brasileiro pede que a diretoria monte um elenco à altura, visando sempre o título da Uefa Champions League, competição a qual o PSG bateu na trave na última temporada ao perder a final para o Bayern de Munique.

Recentemente, em uma das negociações mais longas da história recente, Neymar esteve próximo de retornar ao Barcelona.

Na época, porém, a diretoria francesa recusou uma oferta de quase R$ 900 milhões e ainda o empréstimo de outros três atletas do time catalão pelo atacante brasileiro.