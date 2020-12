Neymar aluga mansão no Rio para réveillon ‘sem aglomeração’ com os parças

A festa de ano novo de Neymar será diferente, sem aglomeração, mas nem por isso será menos luxuosa. O brasileiro do PSG alugou uma casa de luxo no mesmo condomínio onde possui uma mansão, que está em obras, no município de Mangaratiba, interior do Rio de Janeiro. A informação foi publicada pelo jornal “Extra”.

Ainda segundo a publicação, Neymar escolheu alocar a mansão por R$ 6 mil a diária porque a “Neymarlândia”, nova área de lazer na mansão que ele possui, com sala de jogos, cabine para DJ, anexo com boate subterrânea e quartos, não ficou pronto a tempo do último dia do ano.

A mansão alugada possui cinco suítes, tem 400m2 e fica dentro de uma área de 5 mil m2. A casa, ao contrário da de Neymar que fica de frente para o mar, tem visão para o canal que dá acesso a barcos, possui área gourmet, churrasqueira, salão de jogos, hidromassagem e deck privativo.

Sem poder aglomerar, os únicos convidados serão os familiares mais próximos, como a irmã Rafaella e os pais. Outra confirmada seria a influenciadora digital Camila Loures.