Neymar? Candidato a presidente do Barcelona quer outros dois astros mundiais no ataque

Josep Maria Minguella, vice-presidente esportivo na pré-candidatura de Emili Rousaud à presidência do Barcelona, anunciou nesta quarta-feira que, se o seu projeto for o mais votado pelos sócios do clube nas eleições de 24 de janeiro, irá assegurar a permanência de Lionel Messi. Além disso, ele disse que estará em condições de trabalhar a contratação de Erling Haaland, estará “muito em cima” de Kylian Mbappé e irá regenerar um clube que, como disse, atravessa um momento crítico.

O veterano ex-representante de jogadores apontou a necessidade de contratar um diretor esportivo com “com ampla experiência”, colocando em dúvida a capacidade de Xavi ou Jordi Cruyff e não foi tão contundente na volta de Neymar

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“O tema de Messi é muito simples. Leo está encantado em Barcelona”, afirmou o dirigente, que avisou que o argentino, “como todo esportista de elite, quer ganhar sempre. Passou de ganhar Champions, Ligas… a não ganhar nada, e ele segue com a mentalidade de seguir ganhando. O que ofereceremos a ele, futebolisticamente, o colocará no topo, e ele estará encantado de seguir aqui. Isso é um problema de ser crível que o Barça volte a ter uma grande equipe e, se ele não enxergar dessa forma, irá embora, porque terá ofertas de primeiro nível”, afirmou.

Minguellla disse que nos últimos anos “não houve um diretor esportivo com o nível necessário para o clube. Foram contratados jogadores de toda condição sem um critério definido… Cada vez que chega um avião do Brasil desembarca um jogador dali. Alguns nem são apresentados, outros desaparecem… Tem que limpar isso totalmente, e isso só um diretor esportivo que seja um autêntico profissional pode fazer”.

Por isso, ele anunciou que em seu projeto “teremos o (profissional) que sabe buscar jogadores para renovar com pouco dinheiro este elenco e devolver a ilusão. Não vi ninguém que fala de um projeto viável e realista… Esta candidatura, sim, tem um projeto esportivo de primeiro nível mundial que em pouco tempo irá contornar a lamentável situação esportiva atual do clube”.

Neste sentido, confirmou ter três propostas sobre a mesa. “Temos três pessoas de primeiro nível com contrato em vigor que não podem dizer agora, porque tem que ser muito discreto e não filtrar nada”, afirmou Minguella, que ainda falou sobre Xavi.

“Me parece estupendo, foi um grandioso jogador, mas sob meu ponto de vista prefiro alguém com muita experiência. Não tenho nada contra ele, que está no Catar, nem contra Jordi Cruyff, que estava na China… mas este trabalho em um clube como o Barça precisa de muita experiência, porque não se pode colocar 700 milhões de euros nas mãos de quem foi um jogador muito bom no campo mas ainda não começou a trabalhar nesta faceta. Se é uma questão de colocar um grande nome, parece-me muito bom … e veremos dentro de alguns anos .”

2 Relacionado

Sobre seus nomes de craques, Minguella comentou sobre Haaland, além de dizer que não se esquece de Mbappé. “Haaland? Falei com (o empresário Mino) Raiola e tenho todos os dados do que se pode passar se Rousaud seja presidente. Sei as condições, ainda que já disse a Raiola que não o utilizaríamos como arma eleitoral. Só disse a ele que no dia seguinte das eleições o chamaria pessoalmente”, declarou.

Também foi claro sobre Mbappé. “Seu nome esteve sobre a mesa depois da saída de Neymar, quando ainda estava no Monaco, em plena dissolução do elenco, e era muito factível. Estava na mesa dos dirigentes do Barça e se decidiu contratar Dembélé. Os gênios daquele momento entenderam que era melhor para a equipe. Foi uma lástima, e já relatei”, disse, dando por fato que no futuro iria atrás do atacante do PSG.

“Se ganharmos as eleições, Mbappé voltará a estar sobre a mesa, estaremos muito em cima dele e de fato já fizemos movimentos, ainda que seja um tema complicado porque os árabes estão envolvidos e também o Real Madrid… Mas que ninguém duvide de que estaremos lá”.

Menos contundente foi ao se referir a Neymar. “Com Neymar, tem que esperar para ver o que acontece. Quando houver um diretor esportivo, se verá. Agora não se pode contratar, se ficar livre daqui um ano, deverá ser o diretor esportivo que decida. Se diz que sim, bom, se diz que não, então se buscaria outro”.