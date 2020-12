Neymar, com lesão no tornozelo esquerdo, deve voltar aos gramados em janeiro, diz jornal

Horas depois de o Paris Saint-Germain dizer que os exames no tornozelo esquerdo de Neymar eram “animadores“, o jornal Le Parisien revelou que o atacante deve ficar fora dos gramados por três semanas.

Isso significa que o camisa 10 voltaria a atuar em janeiro de 2021.

O craque do PSG sofreu uma forte entrada de Thiago Mendes, volante do Lyon, nos acréscimos da derrota por 1 a 0 no Parque dos Príncipes no último domingo pela Ligue 1 e gritou de dor, precisando sair de maca.

O jogador ex-São Paulo gravou um vídeo nesta segunda-feira pedindo desculpas a Neymar.

Neymar grita de dor após sofrer forte entrada durante PSG x Lyon EFE

“Boa noite, pessoal, gravando este vídeo para pedir desculpa ao Neymar. Espero que ele esteja bem. Em hipótese nenhuma tive a intenção de machucá-lo. Sabemos que o Neymar é um dos melhores jogadores do mundo e, assim como o povo brasileiro, também admiro o futebol dele”.





“Espero que nada de grave tenha acontecido, que ele possa se recuperar rapidamente e possa trazer alegria ao torcedor. Aqui fica mais uma vez meu sincero pedido de desculpas”, disse.

Em seu Instagram, o atacante brasileiro também revelou alívio com o diagnóstico.

“Choro é de dor, desespero, medo, angústia, cirurgia, muletas e outras lembranças ruins… Poderia ser pior, mas mais uma vez Deus me livrou de algo sério. Recuperar e voltar o mais rápido possível”, postou Neymar.

O camisa 10, assim, perderia duelos pelo Francês e pelas copas.