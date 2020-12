Neymar compra hangar desativado para facilitar acesso de convidados em festão de ano novo

O festão de ano novo de Neymar em Mangaratiba, interior do Rio de Janeiro, continua dando o que falar. Após a empresa que organiza o evento divulgar uma nota oficial onde confirma uma festa para 150 pessoas, sem citar Neymar, o colunista do “O Globo”, Ancelmo Gois, afirmou que Neymar teria comprado um hangar desativado para receber convidados que cheguem ao local em aeronaves.

Ainda segundo o colunista, a festança de Neymar com previsão de cinco dias de duração, segundo um empresário local, teria um custo total de R$ 4 milhões. Neymar sofreu muitas criticas desde a divulgação do evento. Nesta segunda, o assunto foi um dos mais comentados nos programas esportivos na televisão.

O jornalista PVC comentou boatos de que moradores de Mangaratiba estão incomodados com o evento e citou a repercussão do fato em jornais de fora do país e citou que a imagem “adolescente” do jogador o prejudica no reconhecimento do futebol. Já André Rizek citou o comportamento de figuras importantes do esporte e lamentou o fato de Neymar “não estar à altura do futebol que joga”.

Outro que criticou a festa foi Neto, que pediu que o jogador cancelasse o evento: ‘Por favor, não faça isso. Um conselho pra você: fica sozinho… Não dá a festa, se você der, vai fazer um mal ‘desgranhento”.