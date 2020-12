Neymar debocha de festa para 500 pessoas e faz vídeo em mansão no RJ · .

Pela primeira vez desde que começou a ser criticado por organizar uma festa durante a pandemia, Neymar Jr. fez um vídeo para mostrar detalhes do evento que acontece na noite desta quinta-feira (31). Nas imagens, o jogador exibiu uma mesa enorme na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e indicou que todos os convidados respeitarão o distanciamento social. Ele debochou da informação de que o Réveillon seria para 500 convidados.

Foram dois vídeos publicados na ferramenta Stories do Instagram no início da noite. No primeiro, ele mostrou uma mulher fazendo os últimos preparativos da decoração e escreveu na legenda: “Todos aqui para sermos felizes, depois de um longo e difícil ano. Nós merecemos, sim, celebrar as nossas vidas. Momentos únicos ficarão eternos em nossas memórias”.

Durante o vídeo, Neymar falou para os mais de 144 milhões de seguidores que ostenta na rede social. “Decoração maravilhosa, feita por essa linda, cheirosa. Aqui o jantarzinho de casa, com distanciamento social entre uma cadeira e outra”, justificou.

No segundo, a legenda era mais provocativa. “Distanciamento social ok, testes ok, família e amigos ok, 500 pessoas negativo”, escreveu ele, entre textos e emojis. No fim, o jogador virou a câmera para o próprio rosto e falou: “E não é para 500 pessoas, tá?!”. E sorriu.

Um dia antes do Réveillon, Neymar Jr. deixou a sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e viajou para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde é dono de uma cobertura. Apesar de sua assessoria ter dito que a tendência era de que ele ficasse por lá, o atleta voltou para a residência fluminense.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo, o evento do astro do Paris Saint-Germain no fim de ano contaria com cerca de 500 convidados e, para não incomodar os vizinhos, Neymar teria mandado construir um espaço com isolamento acústico em um anexo da sua mansão.

No domingo (27), a Agência Fábrica, empresa responsável pela festa de fim de ano de Neymar, disse que o evento cumpre todas as “normas sanitárias” exigidas pelos órgãos de saúde durante o período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Na quarta (30), Neymar Jr., e os condomínios PortoBello e Aero Rural, em Mangaratiba, foram notificados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que pediu esclarecimentos sobre festas realizadas no local na última semana.