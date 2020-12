Neymar e Gabriel Jesus gravam vídeo em apoio a jogador do sub-11 que denunciou racismo

Luiz Eduardo Bertoldo Santiago, do time sub-11 do Uberlândia Academy, recebeu vídeos de apoio de Neymar e Gabriel Jesus, respectivamente de Paris Saint-Germain e Manchester City, após denunciar racismo por parte de um técnico rival.

O jovem participava da Caldas Cup, no interior de Minas Gerais, e afirmou em gravação na última quarta-feira que o treinador do Set Esportes falava a seus jogadores para “fechar o preto” na marcação.

“Fala, Luiz Eduardo, aqui é o Neymar. Vi que você passou por uma situação completamente chata, triste. Infelizmente, a gente anda passando por esse tipo de coisa que não cabe mais hoje em dia. Quero te desejar força, espero que você não desista do que você ama fazer, que é jogar futebol. Força, transforme ela em treino, dedicação, em amor ao que faz, aos pais, à família, a todos, sem cor, sem raça nenhuma. Um beijo, foca com Deus, sucesso, tô na torcida por você. Um abraço”, falou Neymar.

“Alô, Luiz Eduardo, aqui é o Gabriel Jesus falando. Através desse vídeo, quero te dar um grande abraço e te pedir que você tenha forças nesse momento. Vi seu vídeo, fiquei bastante triste pelo ocorrido e quero te pedir para que não ligue para essas pessoas, não ligue para o que os outros falam. Siga em frente, forte, por mais difícil que seja. Um grande abraço do Gabriel, espero que você fique bem e continue sendo esse menino iluminado e alegre que você é. Grande abraço”, disse o ex-Palmeiras.

De acordo com relato da equipe de Luiz Eduardo, “ele saiu de campo depois de mais uma vitória e, imediatamente, começou a chorar. Preocupados com a situação, alguns pais foram conversar com ele. Em prantos, Luiz Eduardo disse aos pais que o técnico da equipe adversária se dirigiu a ele com palavras de cunho racista”, diz postagem do Uberlândia Academy.

“Após tomarmos ciência do fato, não tivemos dúvidas, acionamos a Polícia Militar, fomos à delegacia e fizemos um boletim de ocorrência. De antemão manifestamos que iremos até às últimas instâncias em defesa de nosso aluno e contra mais um ato deplorável que mancha a imagem do futebol”.

“Cobramos uma atitude da organização da competição com relação ao fato, mas, até o momento, não se manifestaram. Pedimos autorização dos pais do garoto para que pudéssemos publicizar o vídeo onde ele relata o fato ocorrido logo após o término da partida”, encerra a mensagem.

A organização das Caldas Cup afirmou nesta sexta que “de imediato suspendeu” a participação do técnico do Set Esportes do torneio “até que seja concluído o ocorrido, atribuindo as responsabilidades e aplicando as penas cabíveis. Cumpre informar que não compete aos Organizadores do torneio punir o suposto Autor, mas às Autoridades Policiais e Judiciária”.