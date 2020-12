Neymar e Mbappé estão entre os três jogadores mais valiosos do mundo; veja o top-10

Site especializado em avaliar o valor de mercado de jogadores de futebol do mundo inteiro, o “Transfermarkt” divulgou a relação dos 100 jogadores mais valiosos do mundo. Jogador do PSG, Kylian Mbappé lidera a lista. O francês é avaliado em 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão). Neymar ocupa o terceiro lugar.

Para chegar ao valor final do jogador, o site leva em consideração não somente a qualidade técnica do atleta, mas também questões como posição em que atua e idade. Ou seja, quanto mais velho, menor o valor de mercado do futebolista em questão.

VEJA O TOP-10 DOS JOGADORES MAIS VALIOSOS DO MUNDO

​Kylian Mbappé – PSG – 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)

Raheem Sterling – Manchester City – 128 milhões de euros (R$ 789 milhões)

Neymar – PSG – 128 milhões de euros (R$ 789 milhões)

Harry Kane – Tottenham – 120 milhões de euros (R$ 740 milhões)

Mohamed Salah – Liverpool – 120 milhões de euros (R$ 740 milhões)

Sadio Mané – Liverpool – 120 milhões de euros (R$ 740 milhões)

Kevin De Bruyne – Manchester City – 120 milhões de euros (R$ 740 milhões)

​Trent Alexander-Arnold – Liverpool – 110 milhões de euros (R$ 678 milhões)

Erling Haaland – Borussia Dortmudn – 100 milhões de euros (R$ 616 milhões)

Jadon Sancho – Borussia Dortmund – 100 milhões de euros (R$ 616 milhões)