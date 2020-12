Neymar faz festa de ano novo e receberá 500 pessoas até a virada

Aproveitando as festividades de fim de ano no Brasil, o atacante Neymar decidiu fazer uma grande festa para celebrar a chegada de 2021. De acordo com informações de Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, o craque do PSG receberá cerca de 500 pessoas em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Segundo o colunista, a festa de Réveillon do camisa 10 da Seleção Brasileira começou na última sexta-feira (25) e só terminará na virada do ano, na próxima sexta-feira. Uma banda foi contratada para tocar diariamente para os convidados do craque.

O portal “UOL” informou que Neymar estabeleceu uma regra para seus convidados: celulares estão proibidos nas festas. O jogador do Paris Saint-Germain não quer que fotos e vídeos circulem pelas redes sociais, principalmente em meio à pandemia da Covid-19.

Ainda segundo as informações, o atacante decidiu construir uma espécie de boate com proteção acústica num espaço anexo à casa onde ocorrerá a festa. A intenção é não perturbar os vizinhos com o barulho e também evitar de chamar a atenção.