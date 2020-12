Neymar faz hat-trick, PSG goleia Basaksehir em jogo adiado após acusação de racismo e avança em 1º na Champions

Em jogo adiado após acusação de racismo, o Paris Saint-Germain venceu o Istanbul Basaksehir por 5 a 1 no Parque dos Príncipes, nesta quarta-feira, pelo encerramento do grupo H da Champions League. Neymar deu show ao marcar três vezes, com um golaço, e ainda participar da jogada dos dois gols de Kylian Mbappé. Mehmet Topal descontou.

A partida estava inicialmente marcada para 24 horas atrás, mas foi interrompida no 14º minuto de jogo, depois de Pierre Webó, auxiliar do time turco, ter acusado o quarto árbitro Sebastian Coltescu de racismo, com as duas equipes abandonando o campo. Os turcos se recusaram a voltar ao gramado na terça, e o confronto acabou adiado e com a equipe de arbitragem trocada.

Antes de a bola rolar de onde o duelo havia sido paralisado, o Parque dos Príncipes foi palco de diferentes manifestações contra o racismo por parte dos dois times. O momento mais emblemático foi quando os atletas se alternaram no círculo central e se ajoelharam no momento da execução do hino da Champions.

Com o resultado, o PSG chega aos mesmos 12 pontos do também classificado RB Leipzig, mas fica à frente por levar vantagem no confronto direto. O Manchester United, que perdeu para os alemães na terça por 3 a 2, ficaram com nove pontos e irão para a Europa League. Já o Istanbul Basaksehir, que fez sua estreia na fase de grupos, encerra sua participação na lanterna com três pontos somados.

Neymar e cia. irão conhecer seu adversário nas oitavas de final em sorteio na próxima segunda-feira.

Neymar teve grande atuação em partida do PSG contra o Istanbul Basaksehir que foi adiada após acusação de racismo Getty Images – Montagem ESPN

PSG 5 x 1 Istanbul Basaksehir

GOLS: Neymar (3x) e Mbappé (2x) (PSG); Mehmet Topal (Istanbul Basaksehir)

PSG: Navas; Marquinhos (Kehrer), Danilo, Kimpempe (Diallo); Florenzi (Pembele), Verratti (Gueye), Paredes e Rafinha (Di María) e Bakker; Mbappé e Neymar. Técnico: Thomas Tuchel

ISTANBUL BASAKSEHIR: Gunok; Rafael (Giuliano), Ponck, Mehmet Topal e Ali Kaldirim (Bolingoli-Mbombo); Ozcan, Tekdemir (Chadli) e Kahveci; Gulbrandsen (Kaplan), Crivelli (Demba Ba) e Turuc. Técnico: Okan Buruk

-É a primeira vez que Neymar e Mbappé marcam juntos mais de um gol cada na mesma partida pelo PSG na Champions

-Com duas assistências nesta quarta, Di María chega a 28 e se iguala a Messi como segundo principal na estatística na Champions a partir de 2010-11. Somente Cristiano Ronaldo (29) tem mais

-Neymar chegou ao seu 3º hat-trick na Champions se igualando a Robert Lewandowski, Luiz Adriano, Mario Gomez e Filippo Inzaghi. Somente Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, com 8 cada, têm mais

-Mbappé é o jogador com mais gols na Champions antes de completar 22 anos. São 21 gols – quem mais se aproxima são Lionel Messi (17) e Erling Haaland (16)

-Neymar é o 15º jogador e o 1º brasileiro a chegar a 40 gols na Champions. Entre os sul-americanos, ele está empatado com Sergio Aguero e tem só Lionel Messi (118) à frente

-Mbappé não marcava na Champions havia 9 partidas e chega a 12 gols e 7 assistências em 14 partidas na temporada

-Neymar marcou pelo 4º jogo seguido e soma 9 gols e 3 assistências em 11 jogos em 2020-21

-O PSG teve o dobro de finalizações (20 a 10) e 68% de posse de bola

-O PSG venceu seu grupo na Champions pela 7ª vez na história da Champions, a 4ª seguida

Show de Neymar



Com a bola rolando, o PSG abriu o placar logo aos 21min do primeiro tempo. Neymar deu um drible entre as pernas de Ponck e finalizou fora do alcance de Gunok para anotar um golaço. Já aos 38min, o brasileiro ampliou a vantagem ao receber passe na medida de Mbappé e chutar dentro da área. O goleiro ainda tocou na bola, mas não conseguiu impedir o gol.

O terceiro dos franceses saiu ainda antes do intervalo, com um pênalti convertido por Mbappé aos 42min, após uma situação inusitada. Neymar foi derrubado pelo arqueiro na área, mas Bakker marcou na sequência. Após revisão do VAR, foi visto que o lateral holandês estava impedido, o que fez com que o gol fosse anulado e o pênalti, marcado.

Na volta do intervalo, Neymar chegou ao seu hat-trick aos 5min, ao tabelar com Di María e soltar a pancada da meia-lua para fazer outro belo gol. Os turcos até descontaram aos 12min, quando Mehmet Topal desviou um chute de Kahveci dentro da área para vencer Navas. Porém, cinco minutos mais tarde, Di María foi acionado por Neymar e deu a assistência para Mbappé fechar a conta.

Classificação

– Paris Saint-Germain: 1º lugar, com 12 pontos

– RB Leipzig: 2º lugar, com 12 pontos

– Manchester United: 3º lugar, com 9 pontos

– Istanbul Basaksehir: 4º lugar, com 3 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo por seus respectivos campeonatos nacionais no fim de semana.

Domingo, 13/12, 17h*, PSG x Lyon

Domingo, 13/12, 13h*, Istanbul Basaksehir x Gaziantep FK

*horário de Brasília