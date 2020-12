Neymar faz seu 50º teste de Covid-19 antes de festa de Ano-Novo ‘misteriosa’ · .

Alvo de críticas por promover uma festança de Réveillon em plena pandemia da Covid-19, Neymar Jr. compartilhou um vídeo em que aparece fazendo o exame para o novo coronavírus na tarde desta quinta-feira (31). “Esse foi meu quinquagésimo teste”, alegou o jogador de futebol na legenda da publicação. Na terça (29), o atleta voou de jatinho do Rio de Janeiro para Santa Catarina, e o local de sua celebração de Ano-Novo segue um mistério para os fãs.

Nas imagens compartilhadas no Twitter e pela ferramenta Stories do Instagram, uma enfermeira coleta o material com um cotonete enfiado no nariz durante o teste PCR-RT do titular do time Paris Saint-Germain. Após o término do procedimento, o atleta chega a gemer de agonia.

Recentemente, o ex-namorado de Bruna Marquezine foi bastante criticado por promover uma festa para centenas de pessoas em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A Agência Fábrica, empresa responsável pela festa de fim de ano de Neymar, disse que o evento cumpriria todas as “normas sanitárias” exigidas pelos órgãos de saúde.

Entretanto, na tarde de ontem, o futebolista trocou seu destino para celebrar a chegada de 2021, reuniu os seus “parças” e viajou em seu jatinho particular para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde é proprietário de uma cobertura.

De acordo com a equipe do irmão de Rafaella Santos, a tendência é que ele passe a virada do ano em Camboriú, onde deve ficar até sexta-feira (1º). “O Neymar Jr. não fará festa alguma esse ano, estamos em plena pandemia e ele está com seus amigos e familiares”, justificou a assessoria em nota enviada ao jornal O Estado de S. Paulo na quarta (30).

Confira o vídeo de Neymar Jr. fazendo seu 50º teste para a Covid-19: