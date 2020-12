Neymar ignora pandemia e organiza festa de cinco dias para 500 convidados no Rio · .

Depois de Carlinhos Maia organizar uma festa para centenas de pessoas, agora é a vez de Neymar ignorar a pandemia do coronavírus e reunir cerca de 500 convidados em uma mansão em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, para celebrar o Réveillon. O evento já começou na noite de sexta-feira (25) e vai até depois da virada do ano.

A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo. Segundo o jornalista, Neymar construiu um espaço com isolamento acústico, em um anexo na mansão em Mangaratiba, na Costa Verde, para não incomodar os vizinhos.

A festa começou ontem e termina na virada do ano. O astro do Paris Saint-Germain contratou uma banda para animar os convidados durante todos os dias da festança. O . procurou a assessoria do atacante, que negou a realização do evento no litoral do Rio.

Na lista de convidados estão os “parças” do jogador, a sua irmã, Rafaella Santos, e vários influenciadores, entre eles o ex-BBB Felipe Prior e Camila Loures, que esteve presente no evento organizado por Carlinhos Maia na cidade de Penedo (AL) e que deixou várias pessoas infectadas pela Covid-19.

Outras duas influenciadoras digitais que estarão na festa de Réveillon do craque são Martina Sanzi e Eduarda Peixoto. No Instagram, elas disseram que estão “descoronadas” após darem negativo no teste RT-PCR da doença e postaram fotos em Mangaratiba, embora não tenham afirmado se vão ao evento. Outro jogador a organizar uma celebração de fim de ano é Gabigol.

O evento do atleta do Flamengo será numa mansão em Joá, no Rio de Janeiro, e terá menos convidados, cerca de 50 pessoas, de acordo com Ancelmo Góis.

Veja a publicação da influenciadora Martina Sanzi: