Neymar posta mensagem de apoio a Gerson, vítima de racismo em jogo do Flamengo

Neymar se pronunciou nesta segunda-feira em relação ao caso de racismo denunciado por Gerson, meia do Flamengo, em partida contra o Bahia no fim de semana.

Pelo Instagram, o craque do PSG publicou as frases “Say no to racism” (diga não ao racismo) e “Até quando?”, junto com uma foto do volante flamenguista.



Publicação de Neymar em apoio a Gerson (Foto: Reprodução)

Em setembro deste ano, Neymar também se envolveu em uma situação de injuria racial, quando acusou o zagueiro do Olympique de Marselha, Álvaro González, de lhe chamar de “macaco”. O defensor foi julgado e não recebeu punição.