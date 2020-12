Neymar realiza live jogando CS durante cerimônia do The Best

De fora do top 3 melhores jogadores do mundo e da seleção ideal da Fifa de 2020, Neymar sequer acompanhou a cerimônia realizada pela Fifa na tarde desta quinta-feira. Enquanto os prêmios eram entregues, o atacante do PSG realizou uma live jogando “Counter-Strike: Global Offensive”.

O camisa 10 da Seleção Brasileira utilizou as suas redes sociais para divulgar que estava jogando, e intitulou a transmissão de “The best of CSGO”, fazendo uma referência ao nome do prêmio da Fifa, The Best.



(Foto: Reprodução)

Assim que foram anunciados os indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo, Neymar disse, em tom irônico, que mudaria para o basquete e que viraria gamer.

Outro jogador brasileiro que apoiou o craque foi o Richarlison, que escreveu em suas redes sociais: “sem Neymar, sem festa”.