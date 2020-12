Neymar recebe votos de Tite, Messi, Gustavo Gómez e outros nomes surpreendentes e fica em 9º

Nesta quinta-feira (17), a Fifa premiou o atacante Robert Lewandowski como o melhor jogador do mundo da última temporada. O polonês venceu Messi, Cristiano Ronaldo e conquistou o prêmio. Já o brasileiro Neymar ocupou apenas a 9ª posição.

E chamou atenção os votos recebeidos pelo craque do Paris Saint-Germain. Ao todo, o atacante recebeu sete votos e somou 16 pontos.

Os votos de Messi, antigo companheiro de Barcelona, Thiago Silva, ex-companheiro de PSG e seleção brasileira, Tite, treinador do jogador no Brasil, foram alguns que Neymar recebeu.

Já os outros quatro chamaram atenção. Neymar foi colocado como melhor do mundo por Gustavo Gomez, zagueiro do Palmeiras e capitão do Paraguai, Jong Ilgwan, capitão da Coreia do Norte, Charles Akunnor, técnico da Gana e Márcio Maximo Barcellos, técnico da Guiana.

Neymar ao lado de Messi pelo Barcelona Getty Images

Em 9º na colocação final, Neymar ficou atrás, além dos três primeiros, Mané, De Bruyne, Salah, Mbappé e Thiago Alcântara.

O atacante brasileiro só esteve entre os três primeiros em duas oportunidades. Em 2015 e 2017. Veja abaixo a colocação de Neymar, ano a ano, na premiação.

2011: 10º (com Bola de Ouro)

2012: 13º (com Bola de Ouro)

2013: 5º (com Bola de Ouro)

2014: 7º (com Bola de Ouro)

2015: 3º (com Bola de Ouro)

2016: 4º

2017: 3º

2018: fora do Top 10

2019: fora do Top 10

2020: 9º

Seleção ideal (feminina)

Goleira: Christiane Endler (PSG)

Defesa: Lucy Bronze (Lyon/Manchester City), Wendie Renard (Lyon) e Millie Bright (Chelsea)

Meio de campo: Tobin Heath (Portland Thorns/Manchester United), Veronica Boquete (Utah Royals/Milan), Barbara Bonansea (Juventus) e Megan Rapinoe (OL Reign)

Ataque: Delphine Cascarino (Lyon), Vivianne Miedema (Arsenal) e Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea)

Seleção ideal (masculina)

Goleiro: Alisson (Liverpool)

Defesa: Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil Van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid) e Alphonso Davies (Bayern de Munique)

Meio de campo: Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Kevin de Bruyne (Manchester City) e Thiago (Bayern de Munique/Liverpool)

Ataque: Messi (Barcelona), Lewandowski (Bayern de Munique) e Cristiano Ronaldo (Juventus)

Prêmios individuais

Prêmio da Fundação: Marcus Rashford (Manchester United), pela luta contra a fome infantil na Inglaterra

Prêmio Fair Play: Mattia Agnese (quando estava atuando pelo Ospedaletti, ele salvou a vida de um adversário que ficou inconsciente após um choque de cabeça)

Prêmio da Torcida: Marivaldo Francisco da Silva (o torcedor do Sport que caminha 60km para ir ver jogos do seu time em casa)

Prêmio Puskas: Son Heung-min (Tottenham)

Melhor goleira: Sarah Bouhaddi (Lyon)

Melhor goleiro: Manuel Neuer (Bayern de Munique)

Melhor técnica: Sarina Wiegman (Holanda)

Melhor técnico: Jurgen Klopp (Bayern de Munique)

Melhor jogadora: Lucy Bronze (Lyon/Manchester City)

Melhor jogador: Robert Lewandowski (Bayern de Munique)