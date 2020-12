Neymar sai de maca chorando após falta de ex-São Paulo, PSG perde em casa do Lyon e deixa a liderança da Ligue 1

Em duelo válido pela 14ª rodada da Ligue 1, o Paris Saint-Germain perdeu em casa para o Lyon por 1 a 0 neste domingo no Parque dos Príncipes, em um dia em que Neymar e o PSG não vão querer se lembrar tão cedo.

O Lyon abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Em uma saída de bola errada do PSG, o time visitante armou rápido o contra-ataque, e Kadewere ficou na cara de Navas e colocou no fundo das redes.

Dois dias depois de ficar de fora dos finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, Neymar entrou em campo como titular e tentou provar que os eleitores estavam errados.

O brasileiro foi “caçado” em campo, levando inúmeras faltas do Lyon e tentou criar jogadas, mas faltou conexão no setor de criação do PSG neste domingo.

O camisa 10 tentou de todas as formas, mas não conseguiu criar o suficiente para fazer o gol.

Já nos acréscimos, Neymar levou uma entrada duríssima do volante Thiago Mendes, ex-São Paulo. O camisa 10 do PSG ficou caído no gramado chorando e deixou o campo de maca no que pode se ruma potencial lesão grave.

Thiago Mendes inicialmente tinha levado cartão amarelo. Mas o árbitro reviu o lance no VAR e expulso o brasileiro.

Nem mesmo a entrada de Mbappé no segundo tempo melhorou o time de Thomas Tuchel, que sofreu para criar jogadas neste domingo.

Mas quem esperava ver show de um brasileiro em campo em Paris neste domingo, viu um de fato. Só que foi de Lucas Paquetá.

O ex-flamenguista comandou o meio-campo do Lyon e foi o destaque da partida ao lado de Memphis Depay, com lances de habilidade e passes precisos.

Com o resultado, o PSG deixa a liderança da Ligue 1 e estaciona nos 28 pontos em terceiro, agora atrás de Lyon e Lille, ambos com 29 pontos.

PSG 0 x 1 Lyon

GOLS: Kadewere (LYO)

PSG: Navas; Diallo (Kehrer), Danilo, Kimpempe; Florenzi, Verratti (Herrera), Paredes (Gueye), Di María (Mbappé) e Bakker; Mbappé e Kean (Rafinha). Técnico: Thomas Tuchel

LYON: Lopes; Dubois (De Sciglio), Marcelo, Denayer, Comet, Paquetá (Caqueret), Aouar (Bruno Guimarães), Thiago Mendes; Kadewere (Diomande), Ekambi e Depay (Dembele) Técnico: Rudi Garcia

– PSG chutou apenas duas bolas no gol no 1º tempo

– Neymar levou 4 faltas no 1º tempo

– PSG vinha de uma sequência de 4 vitórias e um empate

– Lyon não vencia o PSG no Parque dos Príncipes havia sido em 2007

– Neymar não deu um chute a gol na partida inteira

– PSG nunca sofreu 4 derrotas em 14 partidas desde que os donos atuais do clube assumiram, em 2011

Classificação

– Paris Saint-Germain: 3º lugar, com 28 pontos

– Lyon: 2º lugar com 29 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias

Quarta, 16/12, 17h*, PSG x Lorient

Quarta, 16/12, 17h*, Lyon x Brest

*horário de Brasília