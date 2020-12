Nico López quer voltar ao Brasil em 2021 e tem sondagem de dois clubes; veja as condições da negociação

Atualmente no Tigres, do México, o atacante Nico López pode retornar ao Brasil para a próxima temporada.

A reportagem do ESPN.com.br apurou que dois clubes nacionais estão de olho no uruguaio para 2021. Tratam-se de São Paulo e Fluminense. Por outro lado, o time paulista tem algumas vantagens na negociação.

A reportagem apurou que Nico López tem vontade de retornar ao Brasil. Nico foi contratado pelo Tigres ainda no final de 2019. Na atual temporada, o uruguaio soma seis gols em 11 partidas e está na reserva do técnico Tuca Ferretti.

Os primeiros contatos entre São Paulo e o estafe do atleta foram realizados recentemente. O time do Morumbi, assim como o Fluminense, tem interesse em contar com o atleta por empréstimo em 2021.

Mas, o Tricolor do Morumbi estaria disposto a realizar uma troca para ter o uruguaio e avalia a saída de alguns nomes do elenco, como o centroavante Trellez.

O Fluminense, no entanto, perdeu força na negociação, uma vez que contava com o técnico Odair Helmann como ‘trunfo’.

Porém, na última segunda-feira o mandatário anunciou sua saída para os Emirados Árabes Unidos. Mas, segundo apuração, não é descartada uma possível ida de Nico ao Al Wasl, novo clube do técnico.

O ESPN.com.br apurou ainda com fontes no São Paulo sobre a busca por reforços para 2021. No próximo dia 12 de dezembro, o clube elegerá seu novo presidente.

Julio Casares e Roberto Natel disputam o pleito, com um favoritismo para o antigo vice-presidente de Marketing e Comunicação do São Paulo.