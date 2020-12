NieR Replicant v1.22 ganhará novo trailer no The Game Awards 2020

Um dos maiores destaques da Square Enix na última Tokyo Game Show, o remake NieR Replicant v1.22 já tinha mostrado um pouquinho de seu gameplay por lá, mas agora poderemos dar uma conferida ainda mais profunda e detalhada no jogo durante o The Game Awards 2020!

Foi confirmado no próprio twitter oficial da premiação que os fãs da obra de Yoko Taro já devem ir separando um espacinho na sua agenda para conferir o streaming no próximo dia 10 de dezembro:

Don’t miss a brand new look at @NieRGame Replicant ver.1.22474487139… during #TheGameAwards pre-show on Thursday — streaming at 6:30 pm ET / 3:30 PM PT at https://t.co/Cp7TpQ7uC3 pic.twitter.com/nGHW2ThDSe

— The Game Awards (@thegameawards) December 8, 2020