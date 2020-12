Night in the Woods é o novo game gratuito da Epic Games Store no PC e estará disponível até as 13h de hoje (28), quando o próximo jogo será anunciado.

Night in the Woods é um jogo de aventura com foco na exploração, história e personagens. Foi desenvolvido pela Infinite Fall (Gone Home, Firewatch) e lançado para Switch, PS4, Xbox One e PC em janeiro de 2017.



E aí, curtiram a notícia? Contem para nós na seção de comentários!