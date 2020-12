De saída do Atlético-MG junto com a atual diretoria, Lásaro Cândido da Cunha usou suas redes sociais para indicar que os próximos comandantes precisarão de atenção próxima ao futebol. Ainda vice-presidente do Galo, o advogado indicou que o ‘comando técnico merece avaliação detalhada da nova administração’, e que ‘ninguém está acima do clube’.

O comando técnico do clube mineiro é dirigido por Jorge Sampaoli desde 1º de março, quando foi anunciado oficialmente pelo presidente Sérgio Sette Camara. Além dele, o departamento ainda conta com Alexandre Mattos como Diretor Executivo de Futebol.

“No Clube desde 2009, vivi enormes desafios. No início, o clube estava em ruínas. Tivemos grandes conquistas, no campo e fora dele. Para disputar a presidência (desde 2014) recusei todos. No final, aceitei ser vice e avisando que não mais concorreria ao cargo eletivo algum. Durante todo esse período, além da coordenação jurídica, dediquei parte do meu tempo, saúde para ajudar a diagnosticar e orientar correção de rumos etc. Sinto realizado em ter feito esse papel no Clube em geral, inclusive dedicando centenas de dias no CT, contorno situações etc…”, escreveu em sua conta no Twitter.

“De saída do Clube, saída que anunciei publicamente há 2 anos, deixei há alguns meses de ir ao CT, ver in loco os treinamentos, acompanhar de tudo perto etc. O Clube já está em transição com nova administração. O futebol precisa do olhar de perto e eventual correção de rotas”.

“O comando técnico merece avaliação detalhada da nova administração. O futebol precisa de estabilidade e segurança, mas quem o detém tem que se submeter à cultura vencedora do clube, suas tradições, compartilhar decisões, corrigir erros, etc. Ninguém está acima do Clube”, concluiu.

Derrotado pelo São Paulo por 3 a 0 na noite de última quarta-feira (16) no Estádio do Morumbi, o Atlético-MG ficou mais distante do líder do Brasileirão. Com 46 pontos, o time de Belo Horizonte está sete pontos atrás do Tricolor, e pode perder até mesmo a vice-liderança, já que o Flamengo (45), ainda tem dois jogos a menos na tabela.

Após o revés, o Galo ainda tem uma última partida pelo Campeonato Brasileiro em 2020. No dia 26 de dezembro, a equipe do técnico Jorge Sampaoli enfrentará dentro de casa o Coritiba, às 17h (de Brasília).