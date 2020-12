‘Ninguém se salva’, ‘à beira da catástrofe’ e ‘desastre

A imprensa esportiva de Madri entrou em parafuso após a derrota por 2 a 0 do Real Madrid para o Shakhtar Donetsk, nesta terça-feira, pela Champions League.

O resultado tirou o time merengue da zona de classificação para os mata-matas e acendeu o sinal de alerta nos jornais da capital espanhola, que produziram manchetes em tom lacônico.

“O Real Madrid, de mal à pior, fica à perigo na Champions“, escreveu o Marca.

“Real Madrid à beira da catástrofe”, reportou o As.

Em sua análise mais detalhada da partida, o Marca disse que a equipe de Zinedine Zidane “é um desastre” e que “ninguém se salva” no elenco.

“Em Kiev, onde o Madrid de Zidane levantou a 13ª Champions há alguns anos, o clube blanco perdeu o passo como nunca antes ocorreu na competição continental”, salientou.

Jogadores do Shakhtar Donetsk comemoram gol sobre o Real Madrid EFE

“Outra retumbante derrota contra o time mais fraco do grupo (que fez cinco gols até agora, todos em cima do Real), e agora resta acompanhar Borussia Monchengladbach x Inte de Milão para não cair ao precipício da Europa League“, seguiu.

“Os comandados de Zidane não começaram mal a partida, mas a escassez de gols continua (pouco se viu no retorno de Benzema) e a isso se soma uma debilidade defensiva permanente”, criticou.

“A sensação cada vez mais crescente é que Zidane não encontra mais a fórmula, e os jogadores também não estão à altura da exigência atual, também penalizados por um calendário extenuante e por lesões que não param, mas também pela ausência de contratações e da entrada de receitas”, argumentou.

“Desse desastre, não se salva ninguém. E as derrotas para o Shakhtar, que a priori era a equipe mais fraca do grupo, deixaram o Madrid à beira do abismo”, finalizou.

Além da situação incômoda na Champions (competição em que o Real jamais caiu na fase de grupos), o placar ainda aumenta a má fase da equipe treinada por Zinedine Zidane, que havia perdido no fim de semana em casa pelo Alavés e só ganhou um dos seus últimos cinco jogos – foram três derrotas e um empate no período.

Pela última rodada da chave, que irá ocorrer em 9 de dezembro (quarta-feira), o Real Madrid receberá o Borussia Monchengladbach, enquanto o Shakhtar visitará a Inter de Milão. Ambos os confrontos serão às 17h (de Brasília).