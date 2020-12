Nino lamenta saída de Odair, mas confia em trabalho de Marcão no Fluminense

Até o início da semana, o Fluminense ostentava a reputação de único carioca no Campeonato Brasileiro que não tinha trocado de técnico em 2020. A diretoria soube bancar a permanência do técnico Odair Hellmann ao longo da temporada e vinha colhendo os frutos da estabilidade. Mesmo com um investimento inferior ao de outros grandes clubes, o Tricolor está em quinto lugar no Brasileirão e luta por uma vaga na Libertadores.

Entretanto, na última segunda-feira, o Flu foi surpreendido pela notícia da saída de Odair, que irá comandar o Al Wasl, dos Emirados Árabes. O treinador se despediu na terça e o auxiliar Marcão foi efetivado até o fim da competição.

Em coletiva no CT Carlos Castilho, o zagueiro Nino elogiou os dois treinadores e mostrou confiança no sucesso de Marcão.

“Tive o prazer de trabalhar com o Marcão e Odair, sou um privilegiado. São dois grandes profissionais. Marcão fez um ótimo trabalho no ano passado. Tenho certeza que vai dar sequência. Já conhece bem o elenco, o grupo, conhece o trabalho que estava sendo feito pelo Odair. Tenho certeza que foi uma ótima escolha para dar sequência ao que já vinha sendo feito. Estamos felizes. Ele deixa o ambiente leve, tem identificação com o clube, é uma referência para nós. Estamos muito felizes com a escolha do Marcão e satisfeitos com a semana de trabalho”, afirmou Nino.

O zagueiro revelou detalhes da despedida de Odair, na terça. O bom relacionamento com o treinador criou um ambiente de tristeza com sua partida. Odair, entretanto, animou o grupo com uma imitação do seu sósia do TikTok.

“Ele é muito brincalhão, 100% do bem, fez na hora. Ficou bem parecido com o sósia. Foi bem legal, num momento que estávamos tristes pela despedida. Seremos sempre gratos pelo que ele fez aqui”, disse Nino.

A estreia de Marcão no comando da equipe será contra o Vasco, no clássico de domingo no Maracanã.