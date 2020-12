Nintendo anuncia Super Nintendo World Direct para hoje (18)

Através de suas redes sociais, a Nintendo confirmou que nesta sexta-feira (18) irá ocorrer a transmissão de um novo Direct. A live Super Nintendo World Direct irá apresentar aos fãs mais detalhes do parque temático Super Nintendo World, trazendo imagens em primeira mão de algumas das atrações que estão confirmadas para 2021.

Segundo a companhia, a live irá durar “algo em torno de 15 minutos” e “nenhum conteúdo de jogos será revelado”. Dessa forma, espera-se que o público venha conhecer as estruturas do parque e um pouco mais sobre o passeio Yoshi Adventure, desafios de coleta de moedas contra o Kuppa Jr. e a montanha-russa VR inspirada em Mario Kart.

Tune in on 12/18, 3 p.m. PT for a special SUPER NINTENDO WORLD™ Direct livestream! We’ll spend roughly 15 minutes showing just some of @USJ_Official’s new area, #SUPERNINTENDOWORLD. No game content will be featured.https://t.co/ZNIPeE2bJS pic.twitter.com/XKoEomOJ6d

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 18, 2020