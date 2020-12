Nintendo mostra como você passou seu ano jogando o Switch

É normal ver diversas empresas mostrando como os usuários utilizaram seus serviços ao longo de um ano. Seja o Spotify com as músicas que você mais ouviu ou até mesmo a Nintendo exibindo como você aproveitou o seu Switch durante o complicado ano de 2020.

Os donos do console híbrido receberam um email especial da empresa essa semana com algumas informações sobre seu uso. Isso inclui os jogos que mais jogou durante esses meses, quantas horas de jogo possui no total, quantos títulos experimentou no console e muito mais.

Não só joguei 21 jogos diferentes no Switch esse ano, como passei 478 horas nelesFonte: Nintendo/Reprodução

Outras informações dadas pela companhia é o dia que você passou mais horas jogando e quantas horas jogou em cada mês, o que é levemente fofoqueiro, mas gostamos de ver as mudanças gigantes que podem rolar de um mês para outro, especialmente quando há um lançamento de peso no calendário.

Como dá para perceber, passei mais tempo cuidando de animais e construindo coisas esse anoFonte: Nintendo/Reprodução

Abaixo, dá para ver que meus meses de maior atividade foram exatamente seguidos dos lançamentos de Animal Crossing: New Horizons e Story of Seasons: Friends of Mineral Town e os números abaixaram bastante depois da chegada de Cyberpunk 2077. Coincidência? Já posso garantir que não.

Só o meu mês de Dezembro foi dominado pelo PC por causa de Cyberpunk 2077Fonte: Nintendo/Reprodução

O email enviado pela empresa ainda faz uma comparação rápida com os dados do ano anterior para que você possa ter uma noção de como seus hábitos mudaram de lá para cá. Nem precisamos dizer que acumulamos bem mais horas no Switch em 2020 que em 2019, não é?!

E você, já recebeu seu email da Nintendo dizendo como aproveitou seu Switch em pleno ano de pandemia e quarentena? Comente dizendo quais foram os jogos que mais passou tempo jogando no console híbrido.