Nivea Stelmann passa por cirurgia de emergência para conter hemorragia · .

Nivea Stelmann passou por uma cirurgia de emergência no último sábado (26). A atriz retirou um mioma do útero após ter uma hemorragia. Ela explicou que o procedimento seria realizado na terça-feira (29), mas precisou acontecer antes por conta do sangramento. “[A hemorragia] foi tão grande que perdi meu DIU”, contou.

Em vídeos publicados no Stories do Instagram, a artista explicou a situação aos seguidores.

“Estou aqui no meu pijamão, com essa cara, com olheira aqui, com anemia, com cabelo branco, com tudo, pra dizer pra vocês que operei meu mioma hoje. Várias pessoas falaram assim: ‘Nivea, conta pra gente como vai ser, o que você vai fazer’. Eu falei: ‘Tá, vou contar’. Achei que tivesse tempo pra isso. O que aconteceu? Minha cirurgia estava marcada para terça-feira, e ontem à noite (25) comecei a ter uma hemorragia muito grande”, disse.

Nivea, que mora nos Estados Unidos, está de férias no Brasil e foi internada em um hospital no Rio de Janeiro. “Foi tão grande que perdi meu DIU na hemorragia, pra vocês terem noção do tanto que o colo do útero estava aberto. Tive que ir às pressas para a Casa de Saúde São José e operei hoje, mas foi tudo bem, tudo maravilhoso. Já estou na minha casa. É uma cirurgia muito simples, muito rápida”, continuou.

A última aparição da artista na televisão aconteceu em um breve trabalho na trama Verão 90, da Globo. Em 2017, Nivea resolveu sair do Brasil e se manteve longe dos holofotes.

