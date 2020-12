No Aqui Com Benja, Fábio Santos diz que técnicos brasileiros têm que se incomodar com estrangeiros

Convidado desta semana no “Aqui Com Benja”, do Fox Sports, o lateral esquerdo do Corinthians Fábio Santos elogiou Jorge Sampaoli, técnico do Atlético-MG, e disse que os treinadores brasileiros têm que se preocupar com estrangeiros por aqui.

“(Os estrangeiros) São diferentes, assim como os treinadores brasileiros são diferentes uns dos outros também. Acho que cabe aos treinadores estudarem, se reinventarem, tem muito treinador que ficou com um treinador um pouco ultrapassado. O treinador brasileiro tem que estar incomodado sim de ter tanto treinador estrangeiro aqui, porque isso é uma crítica ao trabalho dos treinadores”, disse o veterano de 35 anos.

“O Sampaoli sim é um trabalho diferente, mas não diferente dos treinadores brasileiros, diferente da maioria dos treinadores que trabalhei. Mas ele precisa ver se consegue ficar dois ou três anos em uma equipe para ver se consegue ensinar um trabalho um pouco mais cansativo, porque ele consegue tirar muito do jogador num curto período de tempo, não se com dois ou três anos ele consegue manter esse ritmo e essa intensidade de trabalho a todo momento. Mas os treinadores brasileiros precisam se sentir incomodados sim por esses treinadores de equipes menores de Portugal estão ocupando vagas de treinadores importantes que nós temos no futebol brasileiro”, completou.

Fábio Santos também falou sobre a evolução do futebol e que o Brasil deixou de ser referência.

“Uma coisa que mudou muito no Brasil, querendo ou não, a gente deixou de ser referência e começou a imitar o futebol europeu. Você vê muitas muito mecânicas no Brasil. As equipes hoje se dedicam muito mais, é tudo mais intenso, é mais difícil jogar futebol hoje em dia. O futebol mudou e, querendo ou não, tudo aquilo que a gente tinha de bom, que era a qualidade técnica, acabou ficando em segundo plano. Quando se entra tática mais do que a parte técnica, os treinadores europeus são melhores do que os nossos nesse sentido”.

