Na manhã desta sexta-feira, 25 de dezembro, dia em que é comemorado o Natal, policiais do 11º BPM receberam uma denúncia de violência doméstica no bairro Santo Antônio, mais conhecido como Barro Vermelho, mais especificamente na rua Alto da Pólvora, parte baixa de Penedo.

Os militares da RP2 se dirigiram até o local e encontraram na referida rua uma mulher grávida, 25 anos, com uma filha no coloco e com sinais de espancamento. Ela relatou aos policiais que foi agredida pelo seu próprio companheiro e que conseguiu fugir para pedir socorro.

Acompanhados pela vítima, os policiais se dirigiram até a residência do casal e lá conseguiram encontrar o agressor, um homem de 35 anos. Ele foi conduzido imediatamente para a Delegacia de Arapiraca e em seguida para a 84° DP de Igreja Nova onde ficou preso. A vítima realizou exame de corpo de delito no IML em Arapiraca e após isso foi liberada.

Com informações do 11º BPM