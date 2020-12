No Bola da Vez, Arboleda defende Diniz e diz que manteria treinador para 2021

O Bola da Vez de casa segue a todo vapor! Neste sábado (5), o convidado do programa que vai ao ar às 22h (Brasília) é o zagueiro Arboleda, do São Paulo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Em bate-papo com André Plihal, Eduardo Affonso e Gustavo Zupak, o defensor equatoriano abriu o jogo sobre diversos temas e, principalmente, elogiou bastante o técnico Fernando Diniz, dizendo inclusive que o manteria no cargo para 2021 caso fosse o presidente do clube.

“A gente sabe que o Diniz é um bom treinador, ele sabe muito de futebol. Hoje em dia o São Paulo precisa do Diniz. É um projeto que ele tem com a gente, de adaptação e entrosamento. Se a diretoria resolveu manter ele depois das eliminações é porque confia muito nele, porque ele é um bom treinador”, disse.

Arboleda durante o jogo do São Paulo com o Binacional pela Libertadores Getty

“Agora, na fase que a gente está, brigando por Brasileirão e Copa do Brasil, se eu fosse o novo presidente eu não trocaria o treinador”, finalizou.

Além dos elogios ao técnico, Arboleda também falou sobre as polêmicas que passou recentemente no clube, disse se arrepender de seus erros e também comentou o “chá de banco” que tomou e o quanto isso lhe influenciou a melhorar.