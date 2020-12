No Bola da Vez, Marquinhos rememora atrito entre Neymar e Cavani no PSG

Em 2017, Neymar e Cavani, a dupla de estrelas do PSG na época, protagonizaram um conflito interno que roubou a atenção do mundo do futebol.

A disputa entre os dois para cobrar faltas e pênaltis era clara dentro de campo, e o treinador Unai Emery não conseguia apaziguar a situação.

Na última janela de transferências, Cavani deixou o clube, quando a relação entre os dois já era mais profissional. Neymar ficou, assim como Marquinhos, convidado do Bola da Vez dessa semana. No programa, o capitão do PSG falou sobre muitos assuntos, e um deles foi esse,

O brasileiro admitiu que esse é um assunto que todos sabem sobre – até porque viram. Mas fez questão de tirar a importância do conflito, algo que, segundo ele, acontece.

“Realmente, é uma história que todo mundo sabe e todo mundo viu, mas isso é comum no futebol, muitas coisas acontecem no calor do jogo. Nós sabemos das qualidades dos dois, ambos estão qualificados para bater uma falta e um pênalti, então as vezes a coisa aconteceu em um dia que pode ter ocorrido um stress maior, mas assim como eles tiveram o problema, os dois foram homens suficientes para resolver o problema”, disse o brasileiro.

Neymar entrega a bola para Cavani bater pênalti pelo PSG Getty

A dupla realmente parece ter se entendido, e se Neymar não tem uma relação de amizade com Cavani como a que encantou o mundo ao lado de Messi e Suárez, o brasileiro e o uruguaio se separaram na última temporada com muito respeito um pelo outro.