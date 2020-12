Alberto (Igor Rickli) está cada vez mais à beira da insanidade em Flor do Caribe. Inconformado com o desprezo de Ester (Grazi Massafera), ele a encurralará e ameaçará estuprá-la na novela das seis da Globo. O empresário entrará em surto e dirá diversas barbaridades à loira. “No fundo você é louca por mim”, afirmará o filho de Guiomar (Claudia Netto).

Sozinha no quarto onde dorme com os filhos, Ester se preparará para trocar de roupa. Somente de roupão, ela será surpreendida com a chegada de Alberto. “O que você está fazendo aqui? Sai daqui, por favor”, pedirá a mocinha ao vê-lo trancar a porta do cômodo.

“Você já se deu conta de que nós dois estamos sozinhos aqui nesse quarto? Que está todo mundo lá embaixo esperando pelo jantar?”, perguntará o vilão, com uma expressão malvada no rosto.

Ela pedirá novamente para ele sair, mas não adiantará. “Eu sou seu marido, você é minha esposa. Nós ainda somos casados”, vai declarar o empresário. “Sai daqui, senão eu vou gritar”, ameaçará a ex-guia de turismo enquanto o homem caminhará em sua direção.

Fora de si, Alberto falará que decidiu que quer ter outro filho com ela. A presidente da ONG Casa Amar tentará se afastar, mas o neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) continuará a andar em sua direção.

“Sabe o que eu andei pensando. Que se algum dia você sair definitivamente dessa casa para morar com seu amante e com o Samuca [Vitor Figueiredo], a Laurinha [Serena e Vitoria Lovatel] vai sentir muita falta de um irmãozinho. Aí, eu pensei que você podia fazer isso por ela. Não podia?”, questionará o malvado de maneira sombria.

Grazi Massafera assustada em cena

Aversão ao ex-marido

Alberto tentará passar a mão no rosto de Ester, mas ela conseguirá escapar e correrá até a porta. “Sai daqui, senão eu não sei o que serei capaz de fazer”, avisará a loira. “Mas eu sei o que você seria capaz de fazer, Ester. Seria capaz de me agarrar e me beijar. Você poderia dizer que no fundo você é louca por mim”, falará o empresário, delirando.

Ela abrirá a porta e o mandará embora, mas antes de sair Alberto ainda dirá mais insanidades. “É muito difícil. Não sou de ferro. Não dá para resistir a uma mulher tão linda, tão cheirosa, tão meiga e tão delicada feito você”, admitirá.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

