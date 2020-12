No grupo de risco, Fernanda Gentil revela que testou positivo para Covid-19 · .

Fernanda Gentil usou as redes sociais para revelar que testou positivo para a Covid-19. A apresentadora está no grupo de risco por sofrer de asma, mas já tranquilizou os fãs ao falar que teve apenas sintomas leves e já está se sentindo melhor. “Fiquei apreensiva, foi um susto. Eu tenho asma, a respiração sempre foi uma preocupação”, disse ela.

A jornalista contou que já está no 13º dia do período de quarentena, que dura 14 dias, e deixou para anunciar só agora para não fazer nenhum alarde com a situação. “Prefiro sempre manter a transparência, só não queria avisar antes que desse tudo certo. Me cuido muito para não pegar, mas acabou acontecendo”, lamentou.

A apresentadora afirmou que se submeteu a um novo teste nesta terça-feira (22) para confirmar se o vírus ainda está em seu organismo e aguarda o resultado. Fernanda disse também que se isolou no quarto do filho, Lucas, que não está em casa, e que foi a única da família a contrair o novo coronavírus.

“Estou me cuidando, tomando muita água, tomando os remédios e observando a respiração. A asma não deu sinal, graças a Deus. Ainda estou sem paladar, sem olfato. Tive sintomas mais brandos, sensação de gripe muito forte e dor no corpo, mas já estou melhorando“, relatou ela.

Gentil contou que fez um relato diário da evolução dos sintomas e melhora para ir postando ao longo dos próximos dias, no intuito de ajudar pessoas que também contraíram a doença, porque ter visto relatos de famosos, como os de Marco Luque e Preta Gil, foi algo que a ajudou bastante no período de isolamento. “Se eu ajudar meia pessoa, já está valendo”, disse.

Por fim, Fernanda pediu para que as pessoas não se descuidem, mesmo que já tenham sido infectadas. “Eu vou viver como se não tivesse pego, tem muitos casos de reinfecção. Não vou me apegar a essa imunidade, precisamos respeitar o vírus. Cada um reage de um jeito”, disse.