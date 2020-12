No grupo de risco, Marieta Severo pega Covid-19 em retorno aos estúdios da Globo · .

Marieta Severo testou positivo para Covid-19, após retomar as gravações de Um Lugar ao Sol, próxima novela das 21h da Globo. No grupo de risco, a atriz de 74 anos de idade começou a se sentir mal no último dia 24 e foi submetida ao exame para saber se estava infectada com coronavírus. A confirmação veio no dia seguinte.

No ar na reprise de Laços de Família (2000), no Vale a Pena Ver de Novo, a veterana teve febre e dor de cabeça. Desde que o resultado do teste saiu, ela está reclusa em sua casa, sem ir às gravações. A doença teria atingido outros atores também, além de profissionais da área técnica.

A Globo afirmou que “tem conhecimento e está atuando em casos [de Covid-19] de Um Lugar ao Sol” e que monitora “não só os funcionários que estão trabalhando presencialmente, como os que estão em home office”, de acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

Leia abaixo a íntegra do comunicado da emissora:

“A Globo tem conhecimento e está atuando em casos de Um Lugar ao Sol, assim como faz nas demais áreas da empresa. Todos eles são acompanhados individualmente de perto pela área de saúde da empresa. E é feita uma comunicação transparente sobre a evolução do número dos casos para todos os funcionários. A Globo monitora não só os funcionários que estão trabalhando presencialmente como os que estão em home office.”