No jogo 700 de Guardiola, City passa fácil pelo Fulham e encosta nos líderes da Premier League

Não há dúvida que Pep Guardiola encarou adversários mais resistentes do que o Fulham tentou ser neste sábado (5), mas em uma carreira vitoriosa, em que completa agora 700 jogos como treinador, a vitória tranquila do Manchester City por 2 a 0 é que ficará eternizada.

Isso porque no duelo pela décima rodada da Premier League a equipe se comportou da melhor forma possível dentro da “linha Guardiola”. Muita troca de passes, jogadas envolvendo o adversário e, o prato principal, posse de bola.

O City teve 69%, mas em alguns momentos no Etihad Stadium parecia ter mais de 80%. Talvez para ser ainda mais “Guardiola” tenham faltado mais gols, embora as chances não faltaram.

O primeiro tento foi marcado ainda aos 5 minutos do primeiro tempo, com Sterling, de pé direito, após assistência de Kevin de Bruyne. Aos 26 da etapa inicial, o belga ampliou cobrando pênalti cometido por Joachim Andersen pelo jamaicano naturalizado inglês.

A vitória do City fez o City subir e subir bem na classificação da Premier League. É o quarto colocado provisoriamente, com 18 pontos. E a mesma pontuação do Leicester City, que está abaixo pelo saldo. O líder é Tottenham, que enfrentará o Arsenal no domingo, com 21.

De Bruyne recebe abraço dos companheiros após fazer o segundo gol do City contra o Fulham Dave Thompson – Pool/Getty Images

Manchester City 2 x 0 Fulham

GOLS: Sterling (MCI), aos 5 min/1ºT, e De Bruyne (MCI), aos 26 min/1ºT

MANCHESTER CITY: Ederson; Cancelo, Stones, Rúben Dias e Mendy; Rodri e Gündogan; Mahrez, De Bruyne e Sterling; Gabriel Jesus. Técnico: Pep Guardiola

FULHAM: Areola; Aina, Andersen e Adarabioyo; De Cordova-Reid (Kamara), Zambo Anguissa, Reed (Lemina) e Robinson; Loftus-Cheek (Cairney); Lookman e Cavaleiro. Técnico: Scott Parkker

Pep Guardiola completou neste sábado 700 jogos como técnico profissional. Na véspera, o treinador disse que é apenas o “primeiro tempo” do que pretende conquistar até finalmente se aposentar.

City chegou a 11 gols em casa em cinco partidas na Premier League, média de 2,2 gols por partida. É o que tem feito a diferença, pois como visitante o time fez apenas seis tentos em cinco partidas, média de 1,2 gol por compromisso.

Foi apenas o segundo gol marcado por De Bruyne na Premier League e também de pênalti, como ocorreu na estreia dele nesta temporada, quando fez o primeiro na vitória do City sobre o Wolverhampton por 3 a 1.

Foram 11 jogos pelo City sem marcar para De Bruyne, que tem 87 gols na Premier League, dos quais 12 foram de pênalti.

Classificação

– Manchester City, 4º lugar, 18 pontos

– Fulham, 17º lugar, 7 pontos

Próximos jogos

Quarta-feira, 9/12, 17h*, Manchester City x Olympique Marselha, Champions League

Domingo, 13/12, 13h30*, Fulham x Liverpool, Premier League

*horário de Brasília