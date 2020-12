No Jornal Hoje, César Tralli afasta de vez ameaça da Hora da Venenosa · .

No comando do Jornal Hoje desde 1º de dezembro, quando entrou para cobrir as férias de Maju Coutinho, César Tralli afastou de vez a chance de A Hora da Venenosa tomar a liderança da Globo. Ontem (16), o telejornal vespertino ganhou de 10,8 a 7,4 pontos do Balanço Geral na Grande São Paulo.

Mesmo concorrendo durante 23 minutos com a Sessão da Tarde, o quadro de fofocas da Record não se aproximou da rival e perdeu de 7,5 a 9,9.

Com mais tempo de exibição do que Bom Dia Brasil, Jornal Nacional e Jornal da Globo, o JH ganhou 15 minutos com o fim do horário político, em 27 de novembro, e dificultou bastante para a Venenosa.

A última vez que as fofocas do Balanço Geral ficaram na liderança foi em 2 de dezembro. Após 15 dias à frente do JH, César Tralli voltou ao SP1 nesta quinta-feira (17) –Maju Coutinho reassume o comando do noticioso que vai ao ar para todo o país.

Veja abaixo as audiências na Grande São Paulo em 16 de dezembro de 2020:

Média do dia (7h/0h): 14,1 Bom Dia São Paulo 8,7 Bom Dia Brasil 7,9 Mais Você 5,8 Encontro com Fátima Bernardes 6,1 SP1 9,3 Globo Esporte 9,7 Jornal Hoje 10,8 Sessão da Tarde: Meninas Malvadas 11,2 Laços de Família 17,4 Malhação 17,3 Flor do Caribe 19,0 SP2 20,0 Haja Coração 21,5 Jornal Nacional 23,2 A Força do Querer 27,5 Campeonato Brasileiro: São Paulo x Atlético-MG 22,0 Segue o Jogo 13,3 Jornal da Globo 7,9 Conversa com Bial 5,7 Corujão 1: Sr. Turner 3,3 Hora 1 3,9 Média do dia (7h/0h): 6,8 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,3 Balanço Geral Manhã (rede) 2,0 Balanço Geral Manhã (local) 3,1 Fala Brasil 4,3 Hoje em Dia 4,6 JR 24H (Manhã) 4,3 Balanço Geral 6,8 Escrava Mãe 4,4 JR 24H (Tarde 1) 4,0 Cidade Alerta 6,9 JR 24H (Tarde 2) 3,9 Jornal da Record 8,3 Amor Sem Igual 10,5 Jesus 10,4 A Fazenda 12 13,8 JR 24H (Madrugada) 6,8 Inteligência e Fé 1,9 Igreja Universal do Reino de Deus 0,8

Média do dia (7h/0h): 5,4 Primeiro Impacto 3,8 Bom Dia & Cia 5,4 Triturando 3,5 Casos de Família 4,2 Triunfo do Amor 5,9 Quando me Apaixono 6,6 SBT Brasil 6,7 Roda a Roda 7,3 Cupom Premiado Baú 7,3 Chiquititas 8,5 Pra Ganhar é Só Rodar 5,6 Programa do Ratinho 4,4 The Noite 3,1 Operação Mesquita 2,2 Triturando (reapresentação) 2,0 SBT Brasil (reapresentação) 2,1 Primeiro Impacto 2,5

Fonte: Emissoras