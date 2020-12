‘No primeiro jogo da temporada, não conseguia correr’

Paul Pogba disse que o coronavírus o deixou se sentindo “estranho” e “cansado” no começo da temporada. O meio-campista do Manchester United testou positivo em agosto e, mesmo depois de um período em isolamento, afirmou que teve dificuldades para treinar.

“É estranho, é difícil de explicar, porque você não entenderia”, afirmou o francês à Manchester United TV no domingo. “Mesmo no treino, eu diria ao preparador físico que me sinto estranho. Não sou eu. Eu fico cansado muito rápido e fico sem fôlego muito rápido”.

Pogba esteve apto para começar o primeiro jogo do United da temporada, mas o atleta de 27 anos disse que os efeitos da COVID-19 não tinham acabado – ele foi substituído na derrota para o Crystal Palace por 3 a 1 em Old Trafford.

“No primeiro jogo da temporada, eu não conseguia correr”, afirmou Pogba. “Eu estava tentando. Eu falei com o treinador: ‘eu vou começar o jogo, e vamos ver’, mas eu estava muito sem fôlego e levou um longo tempo para ter de volta minha condição física e voltar fisicamente bem”.

Pogba passou por um ano difícil, primeiro sofrendo uma grave lesão no tornozelo, contraindo o vírus e sendo restrito a aparições como substituto na maior parte da campanha.

Ele iniciou uma partida depois de mais de um mês na visita ao West Ham no sábado, ocasião em que marcou o seu retorno com um golaço, ajudando o Manchester United a buscar uma vitória de virada por 3 a 1 em Londres.

“É bom estar de volta ao time, e fazer este gol para ajudar o time a voltar no jogo, é muito importante para o time, estou feliz por isso”, declarou. “É uma grande diferença. Estou buscando o ritmo também. Eu me sinto muito melhor”.

“É isso o que eu penso que é bom para o time. Eu sou um jogador de equipe. Contanto que a equipe vença, isso é o mais importante, sabe? Esse é o motivo pelo qual vim para cá e é por isso que eu quero ter sucesso.”