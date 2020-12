No reencontro com Thiago Neves, Grêmio tem Kannemann expulso, vê Sport abrir o placar, arranca empate com Pepê e entra no G-4

Neste sábado (19), Sport e Grêmio ficaram no 1 a 1 na Ilha do Retiro, em compromisso válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o reencontro do meia Thiago Neves com o clube gaúcho, que mesmo com o empate entrou no G-4.

No primeiro tempo, nem mesmo os 70% de posse de bola do Grêmio foram suficientes para o clube gaúcho abrir o placar. Não à toa, quem aproveitou foi o Sport, que logo aos 9 minutos estufou as redes.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O lance do gol do clube pernambucano começou em contra-ataque manual. Lucas Mugni carregou pelo meio, encontrou Patric pela direita, que devolveu a bola e o argentino cruzou na medida para Dalberto inaugurar o marcador.

O atacante, que veio por empréstimo junto ao Juventude, marcou o seu primeiro gol na atual edição do Campeonato Brasileiro, em seu 3º jogo pela competição.

A equipe do técnico Renato Gaúcho respondeu aos 15 minutos. Ferreira cruzou pela direita, a bola sobrou para Jean Pyerre, que encontrou Cortez livre. A bola passou do goleiro Luan Polli, mas quem salvou foi Júnior Tavares.

Aos 40 minutos, os gremistas levaram perigo mais uma vez, com Churín. Cortez cruzou com liberdade, e de primeira, para o atacante, que cabeceou a bola, mas por cima do gol.

Já no 2º tempo, a primeira grande chance foi dos donos da casa, logo aos 2 minutos. Após cobrança de escanteio de Thiago Neves, Iago Maidana desviou para Mugni, que se esticou todo, mas não conseguiu marcar.

Aos 6, Kannemann levou o segundo cartão amarelo e foi mais cedo para os vestiários após receber o vermelho.

Aos 11 minutos, foi a vez de Thiago Neves levar perigo pelo lado do Sport. O meia tabelou com Mugni e finalizou com perigo.

5 minutos depois, uma cena forte teve vez no gramado da Ilha do Retiro. Ronaldo Henrique se chocou com Maidana e ficou caído no gramado por alguns segundos. Depois, foi atendido e voltou ao jogo.

Aos 25 minutos, após revisão no VAR, o árbitro marcou penalidade máxima a favor do Grêmio, após Churín cair na área em disputa com Marcão. Pepê assumiu a responsabilidade da cobrança e deixou tudo igual na Ilha do Retiro.

Com o resultado, o Grêmio foi a 42 pontos, subiu duas posições na tabela e entrou no G-4, deixando Palmeiras e Internacional para trás.

Já o Sport, foi a 29 pontos e subiu para 14º, agora quatro pontos na frente do Vasco, que abre o Z-4.

Thiago Neves reencontrou com o Grêmio atuando pelo Sport Gazeta Press

Sport Recife 1 x 1 Grêmio

GOLS: Sport: Dalberto Grêmio: Pepê

SPORT: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Marcão Silva (Mikael), Ronaldo Henrique (Betinho), Lucas Mugni (Ricardinho), Marquinhos (Raul Prata) e Thiago Neves; Dalberto Técnico: Jair Ventura

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Tonhão Rodrigues, Kannemann e Bruno Cortez; Lucas Silva (Pedro Geromel), Matheus Henrique, Ferreira, Pepê e Jean Pyerre (Thaciano); Churín (Darlan) Técnico: Renato Gaúcho

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

– O Grêmio teve 70% de posse de bola no 1º tempo

– Dalberto marcou pela primeira vez com a camisa do Sport no Brasileirão

– O Grêmio somou o seu 4º jogo consecutivo sem vitória na temporada, somando todas as competições.

– O Sport voltou a tropeçar após vitória sobre o Coritiba

Classificação

– Sport: 14º lugar, com 29 pontos

– Grêmio: 4º lugar, com 42 pontos

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Próximos jogos

Enquanto o Grêmio volta a campo pela Copa do Brasil no meio da semana, o Sport só tem novo compromisso no próximo fim de semana:

Quarta-feira, 23/12, 21h30*, Grêmio x São Paulo

Sábado, 26/12, 19h*, Goiás x Sport

*horário de Brasília