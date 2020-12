No último dia do ano, Palmeiras lembra título paulista, Dudu e chegada de Abel

Ganhador do Campeonato Paulista e ainda envolvido em três torneios, o Palmeiras viveu uma temporada movimentada em 2020. Nesta quinta-feira, ultimo dia do ano, o clube alviverde reviveu alguns momentos do ano por meio de vídeo publicado no perfil do Twitter.

Na compilação montada pelo Palmeiras, há imagens do título do Campeonato Paulista, conquistado nos pênaltis sobre o Corinthians. O clube incluiu no vídeo uma foto de Dudu em sua 300ª partida e outra do recém-chegado técnico Abel Ferreira cumprimentando Rony.

O último #TBT do ano vem em forma de retrospectiva de alguns momentos marcantes de 2020! Bora relembrar? 🏆🐷#AvantiPalestra pic.twitter.com/YHCx7D93Gz — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) December 31, 2020

Ao longo da temporada de 2020, paralisada por conta da pandemia de covid-19, o Palmeiras acumulou retrospecto de 32 vitórias, 20 empates e oito derrotas em um total de 60 partidas disputadas. O time alviverde marcou 101 gols no ano e foi vazado 41 vezes.

Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, pela semifinal da Copa Libertadores, o Palmeiras enfrenta o River Plate, no Estádio Libertadores de América. Nos dias 3 e 10 de fevereiro, com mandos de campo a serem definidos pela CBF o time alviverde decide a Copa do Brasil contra o Grêmio.