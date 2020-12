No United, Bruno Fernandes dá espetáculo e até supera marca de Cristiano Ronaldo; veja qual

“Eu acho que é bom estar desapontado”, declarou Bruno Fernandes à Manchester United TV após o empate com o Leicester City por 2 a 2 pela Premier League no último sábado. O português fez um gol e deu uma assistência na partida, mas os mandantes foram buscar o empate duas vezes.

“Eu acho que, hoje, eu estava realmente feliz quando entrei no vestiário, porque todo mundo estava desapontado e dizendo as coisas que temos que fazer melhor. Eu acho que é bom porque se está criando uma mentalidade, uma mentalidade vencedora.”

Tal mentalidade, aliás, só pôde ser desenvolvida por conta do ganho técnico e de liderança que o meia de 26 anos ofereceu desde que chegou ao clube há 11 meses.

O português atuou saindo do banco apenas quatro vezes (sendo titular em 40 oportunidades) e só ficou de fora em dois jogos, um contra o Brighton pela Copa da Liga Inglesa 2020-21 e outro pela volta das oitavas de final da Europa League 2019-20, ocasião em que os ingleses tinham aberto 5 a 0 na ida na Áustria.

Mais do que presença frequente em campo, o camisa 18 é uma presença decisiva em campo, uma vez que soma 26 gols e 16 assistências em 44 partidas, registrando praticamente uma participação direta em gol por jogo.

Bruno Fernandes comemora gol diante do Newcastle Alex Pantling/Getty Images

Desde a estreia de Bruno Fernandes em 1º de fevereiro, o United anotou 104 gols em 46 jogos. Ou seja, ele participou diretamente de mais de 40% de todos os gols anotados pelo time no período. Marcus Rashford e Anthony Martial são os que mais se aproximam com 24 participações diretas cada um.

Outro número que mostra o tamanho do impacto de Bruno Fernandes não só no Manchester United, mas no futebol europeu é a quantidade de participações diretas em gols somente nas cinco principais ligas nacionais a partir de 1º de fevereiro.

O meia tem 31 participações diretas em gol em 28 partidas disputadas, ficando atrás apenas de Robert Lewandowski (35 em 24 jogos) e Lionel Messi (34 em 31 jogos). No quarto lugar está Cristiano Ronaldo, com 30 participações diretas em gol em 25 confrontos disputados. O meia mais próximo de Bruno Fernandes é Thomas Muller, com 26 em 27 duelos.

A próxima oportunidade para o camisa 18 seguir contribuindo ativamente para o Manchester United – e sua “mentalidade vencedora” – é nesta terça-feira, quando o time receberá o Wolverhampton em Old Trafford, às 17h (de Brasília), com transmissão do Fox Sports. Se vencerem, os Red Devils irão dormir na vice-liderança, dois pontos atrás do Liverpool.