Bruna Linzmeyer, 28 anos, foi mais uma famosa que se manifestou a favor das atrizes que fizeram denúncias de assédio sexual nas redes sociais. A artista expôs publicamente seu apoio a Júlia Corrêa e Clara Ferrari, que relataram terem sido vítimas de um famoso preparador de elenco no Rio de Janeiro. “É perverso e nojento se usar do lugar de professor”, declarou ela nesta segunda-feira (14).

Via ferramenta Stories de seu Instagram, Bruna publicou um texto sobre as denúncias apresentadas pelas atrizes. “Alerta gatilho de assédio sexual. Inúmeras mulheres estão relatando abusos sexuais de um famoso preparador de elenco”, iniciou.

“Sinto muito por toda a violência que minhas colegas de profissão passaram. Eu as respeito, admiro e agradeço a coragem em falar. O ambiente de cursos, aulas –onde ele, como todo preparador, sabe onde tem poder para abusar– são um lugar do sonho, do desejo, dos poros abertos para o aprendizado”, continuou.

A atriz tachou como repulsiva a atitude do profissional. “Nenhum professor sabe mais que suas alunas. O espaço escolar é uma troca e construção coletiva. Duvidem sempre dos ditos grandes mestres, grandes magos. A luta continua”, finalizou.

No perfil de Clara, Bruna deixou um outro texto de apoio. “Sinto muito por toda a violência que você sofreu e pelo quanto isso machuca mesmo depois de tanto tempo. Te respeito, te admiro e te agradeço pela coragem em falar. Todo meu carinho para ti”, escreveu.

“Gratidão, Bruninha. Todo carinho, respeito e admiração por você também. Estamos juntas”, respondeu a atriz.

Em suas redes sociais, as denunciantes contaram que o preparador é conhecido no meio como “o grande mago”. Segundo elas, ele costuma fazer ataques nos grupos de atores e redes sociais da classe artística. Marina Ruy Barbosa, Deborah Secco, Olivia Torres e Lorena Comparato apoiaram o desabafo das jovens.

Ao ., Júlia e Clara informaram que não irão fazer declarações na mídia. As duas têm a mesma advogada, Luciana Terra, que está à frente do caso. Procurada, a defesa não retornou os contatos da reportagem.

As denúncias

Em vídeo no Instagram, Júlia destacou a importância de denunciar casos como estes no momento atual, logo após virem à tona as acusações de abuso de Marcius Melhem, ex-diretor de Humor da Globo.

“Não dá mais para ficar calada. Tentei que outras meninas me ajudassem nesse processo, porque eu escutei muitas coisas. Graças a Deus, eu fui muito protegida durante todo o tempo que eu estive perto desta pessoa. Nada sério aconteceu comigo, mas eu vi acontecer com outras pessoas. Estou falando de um conhecido preparador de elenco do Rio de Janeiro, um grande mestre, um grande mago e uma pessoa visualmente e fisicamente inofensiva, mas que não é”, relatou Júlia.

Ela também afirmou que recebeu um convite para “tomar banho” com o preparador de elenco. “Não dá mais pra levar isso como normal no meio artístico. O abuso psicológico e sexual é constante, e nós seguimos a vida como se nada estivesse acontecendo, mas está. Espero que mais e mais mulheres tenham coragem de falar sobre esses grandes mestres que estão acabando com os nossos sonhos e [nosso] psicológico”, acrescentou.

Já Clara, ao detalhar sua experiência com o homem acusado de assédio, salientou que viveu uma das “maiores desilusões” de sua vida. “Em 2017, me mudei para o Rio de Janeiro em busca do meu sonho de trabalhar como atriz. Vim de uma família humilde que, apesar de apoiar o meu sonho, não tinha condições financeiras de me ajudar a realizá-lo. Por já ter trabalhado com esse preparador de elenco, acreditei que podia confiar nele, foi quando sofri o assédio”, denunciou.